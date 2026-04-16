Pogoń może definitywnie sprzedać Huję. Niska cena

Marian Huja

250 tysięcy euro za Mariana Huję

Pogoń Szczecin w tym sezonie zawodzi kibiców. Właściwie nikt nie spodziewał się aż tak słabej kampanii w wykonaniu podopiecznych Thomasa Thomasberga. Obecnie bowiem Portowcy walczą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a zdaniem części dziennikarzy i ekspertów, wcale nie są głównym kandydatem do utrzymania.

Z pewnością wpływ na to miało wiele czynników, w tym przede wszystkim błędna polityka transferowa. Jednym z jej przykładów może być sprowadzenie latem niejakiego Mariana Hui. Piłkarz, który wyróżniał się szczególnie swoim nazwiskiem, w barwach Pogoni wielkiej furory nie zrobił. Zimą został już bowiem wypożyczony do rumuńskiego CFR Cluj. Teraz z kolei okazuje się, że defensor może definitywnie odejść ze Szczecina.

Według informacji przekazanych przez serwis „Digi Sport”, rumuński zespół jest zainteresowany wykupieniem obrońcy, a kwota transakcji wynieść może raptem 250 tysięcy euro. To bardzo okazyjna cena. Marian Huja w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Cały bilans ofensywny zanotował w barwach Pogoni Szczecin, dla której wystąpił w 16 meczach. 26-letni Portugalczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro.

