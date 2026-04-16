Pogoń może definitywnie sprzedać Huję. Niska cena

17:56, 16. kwietnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Digi Sport

Pogoń Szczecin zimą wypożyczyła Mariana Huję do rumuńskiego CFR Cluj. Według serwisu "Digi Sport", obrońca może zostać wykupiony latem za raptem 250 tysięcy euro.

Marian Huja
Marian Huja

250 tysięcy euro za Mariana Huję

Pogoń Szczecin w tym sezonie zawodzi kibiców. Właściwie nikt nie spodziewał się aż tak słabej kampanii w wykonaniu podopiecznych Thomasa Thomasberga. Obecnie bowiem Portowcy walczą o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a zdaniem części dziennikarzy i ekspertów, wcale nie są głównym kandydatem do utrzymania.

Z pewnością wpływ na to miało wiele czynników, w tym przede wszystkim błędna polityka transferowa. Jednym z jej przykładów może być sprowadzenie latem niejakiego Mariana Hui. Piłkarz, który wyróżniał się szczególnie swoim nazwiskiem, w barwach Pogoni wielkiej furory nie zrobił. Zimą został już bowiem wypożyczony do rumuńskiego CFR Cluj. Teraz z kolei okazuje się, że defensor może definitywnie odejść ze Szczecina.

Według informacji przekazanych przez serwis „Digi Sport”, rumuński zespół jest zainteresowany wykupieniem obrońcy, a kwota transakcji wynieść może raptem 250 tysięcy euro. To bardzo okazyjna cena. Marian Huja w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. Cały bilans ofensywny zanotował w barwach Pogoni Szczecin, dla której wystąpił w 16 meczach. 26-letni Portugalczyk wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro.

