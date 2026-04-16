Pululu połączony z nowym klubem. Transfer do ligi czeskiej?!

Jagiellonia Białystok latem być może stracić Afimico Pululu. Napastnik został właśnie bowiem połączony ze Spartą Praga, o czym napisał serwis "Medium.cz".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu może trafić do ligi czeskiej?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie wciąż walczy o najważniejsze cele w PKO Ekstraklasie, ale patrząc na ostatnią formę zespołu Adriana Siemieńca, trudno wskazać ich jako najpoważniejszego kandydata do mistrzostwa Polski. Podobnego zdania jest także Superkomputer BETSiE, który wyliczył potencjalną tabelę na koniec obecnych rozgrywek.

Niemniej niezależnie od tego, jak finalnie zakończy się ten sezon dla Białostoczan, to z całą pewnością w lecie klub czekać może wiele zmian. Szczególnie tych personalnych. Jednym z graczy, który może odejść jest Afimico Pululu. Umowa czołowego napastnika naszej ligi wygasa wraz z końcem czerwca i choć trwają próby podpisania nowej – o czym donosił na naszych łamach Piotr Koźmiński, to pojawia się także zainteresowanie innych klubów.

Czeski serwis „Medium.cz” połączył bowiem właśnie Pululu z zespołem Sparty Praga. Czołowa drużyna tamtejszej ligi poszukuje nowego strzelca, a gracz Jagiellonii miałby idealnie pasować.

Afimico Pululu w tym sezonie rozegrał w sumie 41 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika Jagiellonii Białystok na 4 miliony euro. Łącznie dla Dumy Podlasia 27-letni piłkarz Demokratycznej Republiki Konga rozegrał blisko 130 spotkań i zdobył nieco ponad 50 goli.

