Manchester United w dalszym ciągu nie zakończył procesu wyboru trenera na przyszły sezon. "The Telegraph" twierdzi, że idealnym kandydatem był Luis Enrique, ale ten ma pozostać w PSG.

Enrique marzeniem władz Manchesteru United. Woli PSG

Manchester United jest na dobrej drodze, by po tym sezonie wrócić do Ligi Mistrzów. Aktualnie zajmuje miejsce na podium Premier League, choć musi się mieć na baczności, ponieważ rywale znajdują się tuż za jego plecami. W klubie trwają przygotowania do przyszłej kampanii, natomiast nie brakuje jeszcze znaków zapytania. Na ten moment nie wiadomo, kto będzie odpowiadał za wyniki drużyny. Po nowym roku Michael Carrick przejął zespół po Rubenie Amorimie, co wyszło na dobre. Władze mają jednak wątpliwości, czy niedoświadczony menedżer poradzi sobie na dłuższą metę.

Oczywiście wiele zależy od tego, w jakim stylu Manchester United zakończy sezon. Carrick ma duże szanse, aby pozostać na Old Trafford, natomiast nie jest wymarzonym kandydatem. „The Telegraph” ujawnia, że w klubie liczyli na zatrudnienie Luisa Enrique. Był on łączony zarówno z Czerwonymi Diabłami, jak i kilkoma innymi gigantami, ale wszystko wskazuje na to, że będzie kontynuował karierę w Paris Saint-Germain.

Hiszpan ma przedłużyć umowę z PSG na kolejne lata. Manchester United chciał, aby to on objął zespół, ponieważ potwierdził w stolicy Francji swoją wielką klasę. W zeszłym sezonie zdobył z klubem Ligę Mistrzów, a teraz wciąż ma szanse, by ten tytuł obronić.

W obliczu tego pewnego niepowodzenia, Manchester United rozważa jeszcze takie kandydatury, jak Julian Nagelsmann czy Andoni Iraola.