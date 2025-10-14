Podolski zabrał głos ws. przejęcia Górnika. Tutaj jest problem

Górnik Zabrze w lidze radzi sobie bardzo dobrze, ale na przeciwległym biegunie jest w kwestii sprzedaży klubu. Lukas Podolski w rozmowie z "Gol24.pl" mówi o problemach dotyczących m.in. stadionu oraz akademii.

dpa/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski mówi o problemach z przejęciem Górnika

Górnik Zabrze jest w obecnym sezonie absolutnie jedną z największych sensacji w PKO Ekstraklasie. Podopieczni trenera Michala Gasparika obecnie zajmują pierwsze miejsce w stawce z przewagą jednego punktu nad drugą Jagiellonią Białystok. Do tej pory wszystko wskazuje więc na to, że gra w eliminacjach europejskich pucharów jest w tym sezonie bardzo możliwa do wywalczenia.

Wiadomo jednak, że w sprawie Górnika Zabrze równie ważne jest to, co dzieje się poza boiskiem, a mianowicie kwestia przejęcia klubu. W ostatnim czasie na ten temat mówi się coraz mniej, lub, jak kto woli, coraz więcej, ale w kontekście zniecierpliwienia kibiców oraz ludzi zaangażowanych w ten proces. Lukas Podolski, który wysłał ofertę zakupu klubu mówi teraz o problemach związanych z negocjacjami.

– Czy znam cenę, za jaką mogę kupić Górnika? Tak, znam. Ale to nie chodzi o samą cenę. Chodzi o długi, o stadion, o Akademię. Przecież ta Arena była budowana na wariata. Niby ją wybudowali, a nie jest skończona. Nie ma kasy, żeby wszystko było gotowe, kto się tym zajmie? Kto zapłaci długi? Kto ogarnie Akademię i jej teren? To nie jest Pogoń Szczecin czy Korona Kielce, że się wchodzi, kupuje i wszystko jest, stadion i Akademia, spłaca się długi i wszystko działa – powiedział Lukas Podolski w rozmowie z „Gol24.pl”.

Zobacz także: Polska w pierwszym koszyku! Unikniemy gigantów w półfinale baraży