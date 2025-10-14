Polska w pierwszym koszyku! Unikniemy gigantów w półfinale baraży

Polska w 1. koszyku przed losowaniem baraży o awans na mundial
Reprezentacja Polski w październiku zagrała tylko jedno spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. W ubiegłą niedzielę pokonali na wyjeździe Litwę (2:0). Tym samym Biało-Czerwoni są o krok od zagwarantowania sobie co najmniej 2. miejsca w grupie. Ostatnio rywalizowaliśmy również z Nową Zelandią. Choć było to spotkanie towarzyskie, to jednak stawka była wysoka.
Mecz z Nową Zelandią, a właściwie wynik tego starcia ma duży wpływ na rozstawienie w barażach o awans na mundial. Polska wygrała (1:0), więc zrobiła krok w stronę 1. koszyka, czyli teoretycznie łatwiejszych rywali w półfinale i gry na własnym stadionie.
Jak poinformował Piotr Klimek, po poniedziałkowych (13 października) meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 reprezentacja Polski wskoczyła do 1. koszyka. Oznacza to, że w chwili obecnej uniknęlibyśmy w półfinale m.in. reprezentacji Włoch, Ukrainy i Turcji.
Warto dodać, że 1. koszyk zapewnia także możliwość rozegrania półfinału na własnym obiekcie. Na ten moment wśród potencjalnych rywali podopieczni Jana Urbana mogą zmierzyć się z Rumunią, Szwecją, Macedonią Północną lub Irlandią Północną. Do zakończenia eliminacji pozostało jeszcze jedno zgrupowanie, więc układ koszyków może ulec zmianie.