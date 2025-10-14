Polska w pierwszym koszyku! Unikniemy gigantów w półfinale baraży

07:29, 14. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Piotr Klimek

Reprezentacja Polski na ten moment znalazła się w 1. koszyku przed losowaniem baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026 - poinformował Piotr Klimek. Oznacza to, że w półfinale unikniemy m.in. reprezentacji Włoch, Turcji czy Ukrainy.

Reprezentacja Polski
Obserwuj nas w
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polska w 1. koszyku przed losowaniem baraży o awans na mundial

Reprezentacja Polski w październiku zagrała tylko jedno spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. W ubiegłą niedzielę pokonali na wyjeździe Litwę (2:0). Tym samym Biało-Czerwoni są o krok od zagwarantowania sobie co najmniej 2. miejsca w grupie. Ostatnio rywalizowaliśmy również z Nową Zelandią. Choć było to spotkanie towarzyskie, to jednak stawka była wysoka.

Mecz z Nową Zelandią, a właściwie wynik tego starcia ma duży wpływ na rozstawienie w barażach o awans na mundial. Polska wygrała (1:0), więc zrobiła krok w stronę 1. koszyka, czyli teoretycznie łatwiejszych rywali w półfinale i gry na własnym stadionie.

Jak poinformował Piotr Klimek, po poniedziałkowych (13 października) meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 reprezentacja Polski wskoczyła do 1. koszyka. Oznacza to, że w chwili obecnej uniknęlibyśmy w półfinale m.in. reprezentacji Włoch, Ukrainy i Turcji.

Warto dodać, że 1. koszyk zapewnia także możliwość rozegrania półfinału na własnym obiekcie. Na ten moment wśród potencjalnych rywali podopieczni Jana Urbana mogą zmierzyć się z Rumunią, Szwecją, Macedonią Północną lub Irlandią Północną. Do zakończenia eliminacji pozostało jeszcze jedno zgrupowanie, więc układ koszyków może ulec zmianie.

POLECAMY TAKŻE

Robert Lewandowski
Lewandowski wrócił do krytycznych uwag. „To bzdury”
Arkadiusz Milik
501 dni bez piłki. Co dalej z Milikiem? Piłkarz wraca do Polski [NOWE INFORMACJE]
Zbigniew Boniek
Boniek jest pewny. „Gdyby nie to, gralibyśmy o awans”