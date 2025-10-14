Polska w pierwszym koszyku! Unikniemy gigantów w półfinale baraży

Reprezentacja Polski na ten moment znalazła się w 1. koszyku przed losowaniem baraży o awans na Mistrzostwa Świata 2026 - poinformował Piotr Klimek. Oznacza to, że w półfinale unikniemy m.in. reprezentacji Włoch, Turcji czy Ukrainy.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Polska w 1. koszyku przed losowaniem baraży o awans na mundial

Reprezentacja Polski w październiku zagrała tylko jedno spotkanie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. W ubiegłą niedzielę pokonali na wyjeździe Litwę (2:0). Tym samym Biało-Czerwoni są o krok od zagwarantowania sobie co najmniej 2. miejsca w grupie. Ostatnio rywalizowaliśmy również z Nową Zelandią. Choć było to spotkanie towarzyskie, to jednak stawka była wysoka.

Mecz z Nową Zelandią, a właściwie wynik tego starcia ma duży wpływ na rozstawienie w barażach o awans na mundial. Polska wygrała (1:0), więc zrobiła krok w stronę 1. koszyka, czyli teoretycznie łatwiejszych rywali w półfinale i gry na własnym stadionie.

Jak poinformował Piotr Klimek, po poniedziałkowych (13 października) meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026 reprezentacja Polski wskoczyła do 1. koszyka. Oznacza to, że w chwili obecnej uniknęlibyśmy w półfinale m.in. reprezentacji Włoch, Ukrainy i Turcji.

Na ten moment wskakujemy do koszyka nr 1



Koszyk 1: (kraj i ranking FIFA)

🇮🇹1712

🇹🇷 1562

🇺🇦 1555

🇵🇱 1524



Koszyk 2:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1519

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 1504

🇭🇺 1499

🇨🇿 1485



Koszyk 3:

🇸🇰 1476

🇦🇱 1396

🇧🇦 1341

🇽🇰 1285



Koszyk 4: (Liga Narodów)

🇷🇴

🇸🇪

🇲🇰

🇬🇧Irlandia Północna — Piotr Klimek (@pklimek99) October 13, 2025

Warto dodać, że 1. koszyk zapewnia także możliwość rozegrania półfinału na własnym obiekcie. Na ten moment wśród potencjalnych rywali podopieczni Jana Urbana mogą zmierzyć się z Rumunią, Szwecją, Macedonią Północną lub Irlandią Północną. Do zakończenia eliminacji pozostało jeszcze jedno zgrupowanie, więc układ koszyków może ulec zmianie.