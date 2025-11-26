Podolski zabrał głos nt. swojej przyszłości. Powiedział o tym jasno

Lukas Podolski wraz z końcem sezonu może zakończyć piłkarską karierę, o czym on sam powiedział w rozmowie z oficjalną stroną Bayernu Monachium. Być może uczci ten moment wielkim sukcesem z Górnikiem Zabrze.

Imago / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski po sezonie zakończy karierę

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Można chyba nawet powiedzieć, że zaskakująco dobrze, bowiem przed startem obecnej kampanii cele Trójkolorowych owszem, były ambitne, ale nie aż tak. Obecnie bowiem zespół ten zajmuje pierwsze miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i może zacząć realnie myśleć o grze w eliminacjach europejskich pucharów w następnie sezonie, a być może nawet o pierwszym od dekad mistrzostwie Polski.

Sukces w tym sezonie z pewnością byłby także wielkim wyczynem i momentem dla Lukasa Podolskiego, który nadal jest aktywnym piłkarzem, choć coraz częściej jego rola skupia się na sprawach związanych z organizacją i funkcjonowaniem klubu. W pełni temu oddać będzie mógł się prawdopodobnie po sezonie, bowiem jak sam powiedział teraz w wywiadzie dla oficjalnego kanału „Bayernu Monachium”, po sezonie najpewniej zakończy piłkarską karierę.

– Planuję, że to będzie mój ostatni sezon, ale zawsze zostawiam sobie opcję. Zobaczymy, co się stanie. Jeśli chcesz być zaangażowany w grę przez ponad 20 lat, musisz być silny psychicznie i kochać piłkę nożną. Piłka nożna to emocje, piłka nożna to pasja. Trudno się od tego sportu oderwać – powiedział Lukas Podolski w rozmowie z oficjalną stroną Bayernu Monachium.

