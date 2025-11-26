Papszun potwierdził. Powiedział wprost o objęciu Legii

18:28, 26. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kamil Głębocki, NaWylot.pl

Marek Papszun na konferencji prasowej wprost przyznał, że chce zostać nowym trenerem Legii Warszawa. Potwierdził także, że takie zainteresowanie jest ze strony Wojskowych.

Marek Papszun
Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun powiedział, że chce zostać trenerem Legii

Marek Papszun od jakiegoś czasu łączony jest z odejściem z Rakowa Częstochowa i objęciem Legii Warszawa. Właściwie można nawet powiedzieć, że ostatnie dni upływają tylko i wyłącznie pod znakiem pytań o przyszłość szkoleniowca Medalików. Nie ma bowiem ważniejszego tematu w polskiej piłce, niż przyszłość trenera Rakowa i to, kto obejmie stołeczny klub.

W ostatnich dniach mówiło się o dwóch możliwościach w tej sprawie. Pierwsza miała dotyczyć faktu, że Legia sięgnie po Papszuna jeszcze w tym roku i poprowadzi on zespół w najbliższych meczach, a być może nawet i w starciu ze Spartą Praga. Obecnie wiemy jednak, że ten scenariusz nie jest zbyt mocno prawdopodobny. Drugi dotyczył jednak objęcia ekipy z Łazienkowskiej po rundzie i to wydaje się najbardziej możliwe do realizacji.

Szczególnie, że Marek Papszun na konferencji prasowej przed meczem z Rapidem Wiedeń postanowił zaskoczyć wszystkich i wzniecić spore emocje swoimi słowami o rozmowach z Legią. Powiedział on bowiem wprost, że takie negocjacje się toczą i jest chęć obu stron.

Na wstępie od razu powiem: Legia chce bym był jej trenerem, ja chcę być trenerem Legii. Mam nadzieję, że szybko to się rozwiąże, żebym nie musiał znowu tego mówić – powiedział Marek Papszun na konferencji prasowej przed meczem z Rapidem Wiedeń cytowany przez Kamila Głębockiego z „NaWylot.pl”.

