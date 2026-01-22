Barcelona ustaliła ważną datę. Zaważy na przyszłości klubu

FC Barcelona ma już ustalony termin kolejnych wyborów prezydenckich. Według RAC1 zarząd klubu chce szybko zamknąć formalności, aby zapewnić stabilność w decydującej fazie sezonu sportowego.

PressFocus Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta faworytem do wygrania wyborów prezydenckich

FC Barcelona zorganizowała pierwsze oficjalne posiedzenie zarządu w 2026 roku. Jednym z głównych punktów obrad była decyzja dotycząca terminu wyborów prezydenckich. Statut klubu przewidywał okno między piętnastym marca a piętnastym czerwca, jednak od początku było jasne, że obecne władze chcą działać szybko.

Zarząd uznał, że wcześniejsze przeprowadzenie wyborów pozwoli nowemu składowi objąć obowiązki bez zbędnej zwłoki. Ma to znaczenie dla bieżącego zarządzania klubem i planowania kluczowych decyzji sportowych oraz finansowych. Właśnie dlatego rozważano tylko marcowe terminy, które dodatkowo miały zwiększyć frekwencję członków.

Jak informuje RAC1, ostatecznie wybrano datę 15 marca 2026 roku. Wcześniej wśród rozważany terminów znajdował się także 22 marca. Oba pokrywały się z meczami rozgrywanymi na Spotify Camp Nou, co miało ułatwić udział socios w głosowaniu.

Po oficjalnym ogłoszeniu terminu obecny prezydent Joan Laporta złoży rezygnację wraz z innymi członkami zarządu biorącymi udział w wyborach. Laporta weźmie jednak udział w planowanych wyborach i będzie rywalizował z Xavim Vilajoana, Victorem Fontem oraz Marcem Ciria. Jest wyraźnym faworytem.

W klubie panuje przekonanie, że odbudowa zespołu pod względem sportowym działa na jego korzyść. Barcelona ponownie walczy o wszystkie trofea. Wątpliwości dotyczą sytuacji finansowej, lecz dobre wyniki na boisku mogą przesądzić o wyniku głosowania.

