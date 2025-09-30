Podolski uderza w miasto. Chodzi o przejęcie klubu

dpa/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski nadal czeka na odpowiedź z miasta, wymowny komentarz

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze na murawie. Właściwie należy nawet stwierdzić, że jest nieco powyżej oczekiwań, bowiem po dotychczasowych meczach piłkarze Trójkolorowych zajmują pierwsze miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. To może cieszyć, ale jednak bardzo ważne rzeczy dzieją się też ws. przejęcia klubu przez Lukasa Podolskiego. A właściwie to powinny się dziać.

Nie jest bowiem tajemnicą, że sprawa zakupu udziałów i przejęcia z rąk miasta Górnika przeciąga się. Ostatnio Lukas Podolski w rozmowie z „Interią” dość mało optymistycznie wyraził się na temat informacji o aktualnym stanie rozmów oraz tego, co dzieje wokół tego tematu. Teraz znów, ale tym razem w mediach społecznościowych, zdecydował się zabrać głos.

Tak czekam na odpowiedź z miasta… pic.twitter.com/hVN0egamEy — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) September 30, 2025

Przy użyciu popularnego mema skwitował swoje oczekiwania na odpowiedź ze strony miasta na ofertę, którą kilka tygodni temu wysłał do miasta. Do tej pory nie ma bowiem decyzji oraz informacji zwrotnej, co oczywiście jest negatywnym sygnałem dla kibiców oraz wszystkich zaangażowanych w uzdrowienie sytuacji klubu z Górnego Śląska.

