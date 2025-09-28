Podolski zabrał głos ws. przejęcia Górnika. To nie są optymistyczne słowa

Lukas Podolski już jakiś czas temu złożył ofertę przejęcia Górnika Zabrze. Teraz jednak gwiazdor dość mało optymistycznie mówi o całej sprawie w rozmowie z Przemysławem Langierem z "Interii".

dpa/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Górnik zostanie sprzedany i przejęty przez Podolskiego?!

Górnik Zabrze w tym sezonie może być zadowolony ze swojej postawy na murawie. Piłkarze Trójkolorowych zajmują obecnie 1. miejsce w ligowej tabeli i jest to wynik, którego chyba mimo wszystko mało kto się spodziewał. Niemniej ws. klubu z Górnego Śląska dzieje się także w kwestiach właścicielskich, które od jakiegoś czasu toczą się w tle.

Wiadomo bowiem, że oficjalną ofertę zakupu klubu złożył Lukas Podolski, ale pomimo tego, że mija już od tego czasu kilka tygodni, to niewiele w tej kwestii się dzieje. Teraz w rozmowie z Przemysławem Langierem z „Interii” były mistrz świata mówi o sytuacji i ofercie zakupu Górnika. Nie są to jednak słowa zbyt przesadnie optymistyczne, bowiem pokazują sporą niechęć lub ignorancję ze strony miasta.

– Wysłałem moją pierwszą ofertę i właściwie nie mam na nią odpowiedzi. To znaczy ja przedstawiłem swoją wizję i plan na Górnika po jego przejęciu, dostałem kilka pytań, do których się ustosunkowałem, i po tym mailu już nic nie dostałem. Trudno mieć wrażenie, że w mieście traktują tę sprawę poważnie – powiedział Lukas Podolski w rozmowie z Przemysławem Langierem z „Interii”.

Zobacz także: PZPN wydał komunikat! Przyznaje się do błędu w meczu Raków – Legia