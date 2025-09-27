Lukas Podolski zmaga się z kontuzją łydki. Były mistrz świata ma jednak wrócić na mecz z Legią Warszawa, o czym sam powiedział cytowany przez serwisu "roosevelta81.pl".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski szykuje się na mecz z Legią Warszawa

Górnik Zabrze w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że piłkarze Trójkolorowych są lepsi, niż wielu do tej pory przypuszczało i z pewnością można ich zakwalifikować do gronach jednej z sensacji pierwszej części rundy jesiennej nowego sezonu w PKO Ekstraklasie. Z pewnością jednak utrzymanie takiej wysokie dyspozycji będzie wymagało od nich kolejnego sporego wysiłku.

Latem do klubu przyszło wielu nowych graczy, więc o szerokość kadry nie ma co się martwić, ale z pewnością fanów Górnika może niepokoić brak Lukasa Podolskiego. Były mistrz świata mierzy się bowiem z urazem łydki i z tego powodu stracił mecze z Rakowem Częstochowa oraz Widzewem Łódź. Wiadomo, że nie będzie mógł zagrać w rywalizacji z Cracovią, ale w klubie liczą, że możliwy będzie powrót na hit z Legią Warszawa.

– Nie jestem jeszcze gotowy, by wyjść na boisko. Na pewno postaram się być już do dyspozycji trenera na mecz z Legią Warszawa. Jeśli się uda zagrać, będzie super. Jeśli nie, będę na Torcidzie – powiedział Lukas Podolski cytowany przez serwis „roosevelta81.pl”.

40-letni Lukas Podolski w tym sezonie rozegrał sześć spotkań. W sumie na murawie spędził niespełna 150 minut. W tym czasie jest bez gola oraz asysty.

