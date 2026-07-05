Kamiński będzie grać w tym klubie w nowym sezonie. W poniedziałek podpisze kontrakt

Jakub Kamiński w poniedziałek ma podpisać kontrakt z Benfiką Lizbona, co przekazał Mateusz Borek na antenie "Kanału Sportowego". To w tym klubie będzie grać w nowym sezonie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Jakub Kamiński w poniedziałek podpisze kontakt z Benfiką Lizbona

Jakub Kamiński ma za sobą bardzo dobry sezon. Reprezentant Polski po wypożyczeniu do FC Koeln zdecydowanie zyskał pewności siebie, ustabilizował formę na wysokim poziomie i stał się kluczową postacią nie tylko klubowego zespołu, ale i Biało-Czerwonych. Nie może więc dziwić, że wkrótce powędruje do lepszego klubu.

Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” informował, że klauzulę wykupu Kamińskiego w wysokości 20 milionów euro aktywować ma Benfica Lizbona. Mateusz Borek dodał teraz na antenie „Kanału Sportowego”, że podpisanie kontraktu możliwe jest nawet w poniedziałek.

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– Kuba Kamiński prowadzi poważne rozmowy z Benfiką. Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to w poniedziałek powinien podpisać kontrakt. Pamiętajmy, że klauzule odstępnego, ustalone przez management z FC Köln, różnią się w zależności od konkretnej ligi w Europie – powiedział dziennikarz na antenie „Kanału Sportowego”, sugerując, że nie będzie to 20 milionów euro.

Jakub Kamiński w tym sezonie rozegrał w sumie 36 spotkań, w których zdobył siedem goli oraz zanotował pięć asyst. To była dla skrzydłowego najprawdopodobniej najlepsza kampania od czasów wyjazdu z Lecha Poznań. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski obecnie na 17 milionów euro.

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