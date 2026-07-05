Siemieniec zabrał głos nt. transferów. Powiedział też o kontuzjach w zespole

"Wiemy, że jesteśmy przed transferami. Z biegiem wzmocnień ta sytuacja kadrowa będzie się zmieniać" - powiedział Adrian Siemieniec po jednym ze sparingów cytowany przez Kubę Seweryna na platformie X.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec komentuje aktualna sytuację w zespole

Jagiellonia Białystok ma przed sobą bardzo trudne tygodnie. Przede wszystkim ze względu na konieczność wzmocnień i szybkiej gry o wysokie cele. Nikt nie ma wątpliwości, że Duma Podlasia potrzebuje przynajmniej kilku wzmocnień w każdej formacji i muszą to być ruchy, które już mają określoną jakość. Dlatego też kibice zaczynają się niepokoić przedłużającymi się negocjacjami.

Do tej pory Białostoczanie potwierdzili bowiem tylko jeden transfer; bramkarza z pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. To zbyt mało, aby walczyć na trzech frontach, szczególnie w kontekście odejść dwóch kluczowych graczy: Bartosza Mazurka oraz Afimico Pululu. Głos na temat wzmocnień zabrał Adrian Siemieniec.

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– Wiemy, że jesteśmy przed transferami, wspomagamy się młodymi piłkarzami. Dzisiaj ciężko pracują i pomagają nam. Z biegiem wzmocnień ta sytuacja kadrowa będzie się zmieniać. Kadra do Austrii też może się zmieniać w trakcie obozu, bo pracujemy nad tym, by nowi piłkarze tam dołączyli – powiedział Adrian Siemieniec cytowany przez Kubę Seweryna na platformie X.

– Brak Sławka Abramowicza dzisiaj to moja decyzja, trenował rano indywidualnie, chciałem przyjrzeć się innym. Leon i Dusan wciąż leczą się w klinice, w przypadku Bernardo wierzę, że od poniedziałku będzie w pełnym treningu i będziemy go „budować”, bo stracił trochę zajęć – dodał.

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