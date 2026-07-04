Wielki powrót do Ekstraklasy! Radomiak dopina głośny transfer

17:11, 4. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Weszło

PKO Ekstraklasa znów przywita Conrado. Brazylijczyk po latach wróci na polskie boiska. Jak się okazuje, skrzydłowy zostanie nowym zawodnikiem Radomiaka Radom - przekazuje "Weszło".

Piłkarze Radomiaka Radom
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Conrado zostanie zawodnikiem Radomiaka Radom

Tego lata przeprowadzono już wiele interesujących wzmocnień w PKO Ekstraklasie. Okienko transferowe nabiera tempa, a lada moment bardzo ciekawy ruch przeprowadzi Radomiak Radom. Jak się okazuje, władze klubu przeprowadzą głośną transakcję, która będzie tym samym powrotem do Polski. Portal „Weszło” poinformował, że do drużyny zawita Conrado.

Tym samym Radomiak Radom wygrał rywalizację o Brazylijczyka. Warto zaznaczyć, że tego lata skrzydłowy był również łączony z Cracovią. Finalnie jednak 29-latek będzie nowym zawodnikiem zespołu z województwa mazowieckiego. Możemy lada moment spodziewać się oficjalnego komunikatu ze strony klubu.

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Koszt transferu Conrado do Radomiaka Radom wyniesie 100 tysięcy euro. Rumuński Otelul Galati może zarobić także dodatkowe 50 tysięcy euro w bonusach. 29-latek sporą część piłkarskiej kariery spędził w Lechii Gdańsk, więc zawodnik nie powinien mieć problemu z aklimatyzacją w innym polskim zespole.

Conrado w minionym sezonie rozegrał 32 spotkania w koszulce Otelul Galati. Boczny defensor zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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