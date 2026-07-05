Meksyk – Anglia: Przewidywane składy na mecz 1/8 finału MŚ 2026

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Meksyk – Anglia: w jakich składach zagrają obie reprezentacje

Anglia już w 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026 stanie przed jednym z najtrudniejszych wyzwań od początku turnieju. Rywalem podopiecznych Thomasa Tuchela będzie Meksyk, czyli współgospodarz mundialu, który może liczyć na ogromne wsparcie swoich kibiców. Zapowiada się niezwykle zacięte widowisko, w którym nie powinno zabraknąć walki od pierwszego do ostatniego gwizdka.

Choć to Anglicy pozostają faworytami do awansu, nie mogą pozwolić sobie nawet na chwilę dekoncentracji. Meksykanie już niejednokrotnie pokazali, że potrafią postawić się znacznie wyżej notowanym rywalom, a atut własnych trybun może okazać się niezwykle istotny. Dumni Synowie Albionu z kolei w poprzedniej rundzie przeżyli spore problemy z Demokratyczną Republiką Konga, dlatego Thomas Tuchel z pewnością będzie oczekiwał od swoich piłkarzy znacznie lepszego występu. Oto przewidywane składy na to spotkanie:

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Meksyk: Rangel – Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo – Mora, Lira, Romo – Alvarado, Jimenez, Quinones

Anglia: Pickford – Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly – Rice, Anderson – Saka, Bellingham, Gordon – Kane

Mecz reprezentacji Anglii z Meksykiem będzie można oglądać w poniedziałek 6 lipca 2026 roku o godzinie 02:00 w programach TVP 2 oraz w TVP Sport. Poza tym dostępna będzie także transmisja internetowa na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.