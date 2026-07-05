FC Barcelona może dokonać wielkiej sprzedaży. Jules Kounde jest łączony z gigantami europejskiego futbolu. Przedstawiciele Francuza zaoferowali się Liverpoolowi - informuje "TEAMtalk".

QSP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Jules Kounde zaproponowany Liverpoolowi

FC Barcelona szuka funduszy, aby pozbyć się problemów finansowych. Władze klubu rozważają zatem sprzedaż zawodników. A w tym gronie znalazł się Jules Kounde. Jak się okazuje, przedstawiciele piłkarza wzięli się już do pracy i zaczęli poszukiwania mu nowego klubu. Serwis „TEAMtalk” przekazuje, że reprezentant Francji został zaproponowany Liverpoolowi.

Jules Kounde z pewnością jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Ostatnio obrońca FC Barcelony był również łączony z Arsenalem. Liverpool zatem nie jest jedynym klubem, który może pozyskać Francuza. The Reds rozglądają się za nowym prawym defensorem, więc z pewnością rozważą transfer wicemistrza świata.

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Obecnie Jules Kounde przebywa z reprezentacją Francji na mundialu. Temat transferu zapewne wróci dopiero, gdy zawodnik opuści już kadrę i będzie do dyspozycji FC Barcelony. Duma Katalonii jeszcze nie podjęła definitywnej decyzji o rozstaniu z obrońcą. Czas pokaże, czy rzeczywiście wicemistrz świata tego lata zmieni barwy klubowe.

Jules Kounde w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań w koszulce FC Barcelony. Francuski obrońca zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może również pochwalić się czterema asystami.