Motor Lublin potwierdził transfer! Reprezentant Polski na pokładzie

18:11, 4. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Motor Lublin

Motor Lublin wzmocnił środek pola. Do zespołu Mariusza Misiury trafił Mateusz Łęgowski. Pomocnik związał się z lubelskim zespołem umową do 30 czerwca 2028 roku.

Mariusz Misiura
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Oficjalnie: Mateusz Łęgowski wzmocnił Motor Lublin

Motor Lublin tego lata przechodzi prawdziwą przebudowę. Z klubem pożegnało się już wielu zawodników, a władze rozpoczęły teraz etap transferów przychodzących. Jak się okazuje, w sobotę lubelski zespół potwierdził wyczekiwany ruch. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Mateusza Łęgowskiego.

Jednokrotny reprezentant Polski został obdarzony sporym zaufaniem, ponieważ jego umowa z Motorem Lublin obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku. Lubelski zespół nie musiał płacić odstępnego, ponieważ pozyskał pomocnika na zasadzie wolnego transferu. 23-latek poprzednio był związany z tureckim Eyupsporem.

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Mateusz Łęgowski będzie miał trudne zadanie w lubelskiej drużynie. 23-latek ma wejść w buty Jakuba Łabojki oraz Sergi Sampera. Obaj piłkarze w poprzednich sezonach stanowili o sile Motoru Lublin. Teraz przed młodym pomocnikiem nowe wyzwanie, aby zastąpić bardziej doświadczonych zawodników. Wszyscy w klubie jednak są pozytywnie nastawieni do wychowanka Pogoni Szczecin.

W poprzednim sezonie Mateusz Łęgowski rozegrał 28 spotkań w koszulce Eyupsporu. Pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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