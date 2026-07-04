Motor Lublin wzmocnił środek pola. Do zespołu Mariusza Misiury trafił Mateusz Łęgowski. Pomocnik związał się z lubelskim zespołem umową do 30 czerwca 2028 roku.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Oficjalnie: Mateusz Łęgowski wzmocnił Motor Lublin

Motor Lublin tego lata przechodzi prawdziwą przebudowę. Z klubem pożegnało się już wielu zawodników, a władze rozpoczęły teraz etap transferów przychodzących. Jak się okazuje, w sobotę lubelski zespół potwierdził wyczekiwany ruch. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Mateusza Łęgowskiego.

Jednokrotny reprezentant Polski został obdarzony sporym zaufaniem, ponieważ jego umowa z Motorem Lublin obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku. Lubelski zespół nie musiał płacić odstępnego, ponieważ pozyskał pomocnika na zasadzie wolnego transferu. 23-latek poprzednio był związany z tureckim Eyupsporem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mateusz Łęgowski będzie miał trudne zadanie w lubelskiej drużynie. 23-latek ma wejść w buty Jakuba Łabojki oraz Sergi Sampera. Obaj piłkarze w poprzednich sezonach stanowili o sile Motoru Lublin. Teraz przed młodym pomocnikiem nowe wyzwanie, aby zastąpić bardziej doświadczonych zawodników. Wszyscy w klubie jednak są pozytywnie nastawieni do wychowanka Pogoni Szczecin.

W poprzednim sezonie Mateusz Łęgowski rozegrał 28 spotkań w koszulce Eyupsporu. Pomocnik zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.