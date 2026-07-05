Alejandro Garnacho tego lata może opuścić Chelsea. Jak się okazuje, Argentyńczyk może wylądować w Serie A. Znalazł się bowiem na celowniku SSC Napoli - przekazuje Ekrem Konur.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

SSC Napoli interesuje się Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho znajduje się na zakręcie piłkarskiej kariery. Przeprowadzka Argentyńczyka do Chelsea okazała się wielkim niewypałem i już tego lata zawodnik może zmienić otoczenie. Najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości skrzydłowego przekazuje Ekrem Konur. Otóż piłkarz The Blues może obrać kierunek na Serie A, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań SSC Napoli.

Wspomniane źródło donosi, że Alajendro Garnacho jest opcją dla klubu z południa Italii. Chelsea może być otwarte na sprzedaż swojego piłkarza, ale Azzurri będą musieli wyłożyć na stół spore pieniądze. Argentyńczyk jest bowiem wyceniany na około 40 milionów euro. Tyle zatem będzie musiał wyłożyć na stół Aurelio De Laurentiis, jeśli będzie chciał pozyskać 22-latka.

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Alejandro Garnacho wzbudza dość spore zainteresowanie na rynku transferowym. A SSC Napoli nie jest osamotnione w wyścigu po transfer skrzydłowego Chelsea. Jak się okazuje, Argentyńczyk jest również łączony z River Plate. Zapowiada się zatem ekscytująca walka o wyrwanie piłkarza ze Stamford Bridge.

Dotychczas Alejandro Garnacho rozegrał 43 spotkania w koszulce Chelsea. Argentyński skrzydłowy zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.