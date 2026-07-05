Jurgen Klopp porozumiał się z wielką reprezentacją! Wraca do pracy

Jurgen Klopp osiągnął porozumienie z reprezentacją Niemiec i zostanie jej nowym selekcjonerem. Fabrizio Romano ogłosił w tej sprawie słynne "Here we go".

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec

Reprezentacja Niemiec zawiodła na tegorocznych finałach Mistrzostw Świata 2026. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna w bardzo słabym stylu odpadła na etapie 1/16 finału z reprezentacją Paragwaju. Dlatego też wkrótce po powrocie do kraju poinformowano, że selekcjoner rozstaje się z kadrą. To oznaczało rozpoczęcie spekulacji na temat jego następcy.

Te nie mogły trwać jednak zbyt długo, bowiem już w oficjalnym komunikacie na temat Nagelsmanna poinformowano, że rozpoczęły się rozmowy z Jurgenem Kloppem. Teraz je zakończono. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Jurgen Klopp osiągnął porozumienie z DFB i zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. Dziennikarz ogłosił w tej sprawie słynne „Here we go”. Pozostaje już tylko rozwiązanie umowy przez 59-letniego trenera z koncernem RB, dla którego w ostatnich miesiącach pracował.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jurgen Klopp to rzecz jasna jeden z najbardziej utytułowanych szkoleniowców ostatnich dekad. W swoim CV ma m.in. wygranie Ligi Mistrzów, Premier League oraz dwa mistrzostwa Niemiec. Poza tym sięgał po krajowe puchary w barwach zarówno Liverpoolu, jak i Borussii Dortmund.

Zobacz także: Grał z Haalandem, trafił do Wieczystej. „Można było zakładać, że zrobi wielką karierę”