Pogoń oferuje 700 tysięcy za gracza Lechii. Jest decyzja spadkowicza

Pogoń Szczecin oferuje 700 tysięcy euro za Rifeta Kapicia z Lechii Gdańsk. Spadkowicz z PKO Ekstraklasy chce jednak dwa razy tyle, o czym poinformował Tomasz Galiński z "WP SportoweFakty".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Lechia oczekuje dwa razy więcej

Pogoń Szczecin ma za sobą trudny sezon i chyba jedne z najgorszych rozgrywek w ostatniej dekadzie. Długo nie było bowiem pewne, czy drużyna Portowców utrzyma się w PKO Ekstraklasie, ale dzięki nieco lepszej końcówce sezonu to im się udało. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że w nadchodzącej kampanii to nie może się powtórzyć. Dlatego też zatrudniono nowego trenera oraz rozpoczęto konkretne ruchy transferowe.

Jednym z nich ma być pozyskanie Rifeta Kapicia z Lechii Gdańsk. Czołowy pomocnik poprzedniego sezonu po spadku z ligi naturalnie szuka sobie nowego pracodawcy. W tym kontekście padało wiele klubów, ale to Pogoń ma być mocno zdeterminowana. Według informacji, które przekazał Tomasz Galiński z „WP SportoweFakty”, Portowcy zaoferowali 700 tysięcy euro za pozyskanie Bośniaka. Jak się okazuje, Lechia oczekuje jednak przynajmniej dwa razy tyle. Pytanie więc, czy zgodzi się na taki zarobek.

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Rifert Kapić w minionym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach Lechii Gdańsk ten 31-letni pomocnik ma 101 występów i 12 bramek oraz 11 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 800 tysięcy euro.

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