Piast z pierwszym golem w sezonie. Wisła bezradna [WIDEO]

15:20, 1. sierpnia 2026 16:02, 1. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Piast Gliwice - Wisła Kraków to mecz 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W 17. minucie rywalizacji podopieczni Daniela Myśliwca zdobyli pierwszą bramkę w tym sezonie.

Samuel Ntamack
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Tomasz Karczewski/ Alamy Na zdjęciu: Samuel Ntamack

Piast Gliwice – Wisła Kraków: gospodarze otwierają wynik

Drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca zanotowała nieudany start sezonu. Piast Gliwice nie poradził sobie z Zagłębiem Lubin i przegrał na wyjeździe 0:2. Natomiast Wisła Kraków pokonała 3:2 GKS Katowice.

Gospodarze sobotniej rywalizacji liczyli na przełamanie w starciu z Białą Gwiazdą i od samego początku meczu prezentowali się zdecydowanie lepiej niż przeciwnicy. Szczególnie aktywni byli Ivan Lima, Quentin Boisgard i Samuel Ntamack.

To właśnie ostatni z wymienionych zawodników w 17. minucie wpisał się na listę strzelców. Francuski napastnik skorzystał z dogrania Limy i płaskim strzałem przy słupku pokonał Marcela Łubika. Golkiper gości nawet nie zareagował i Gliwiczanie cieszyli się z premierowego trafienia w nowym sezonie.

Tak padła bramka dla Piasta:

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