Piast Gliwice – Wisła Kraków: gospodarze otwierają wynik
Drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca zanotowała nieudany start sezonu. Piast Gliwice nie poradził sobie z Zagłębiem Lubin i przegrał na wyjeździe 0:2. Natomiast Wisła Kraków pokonała 3:2 GKS Katowice.
Gospodarze sobotniej rywalizacji liczyli na przełamanie w starciu z Białą Gwiazdą i od samego początku meczu prezentowali się zdecydowanie lepiej niż przeciwnicy. Szczególnie aktywni byli Ivan Lima, Quentin Boisgard i Samuel Ntamack.
To właśnie ostatni z wymienionych zawodników w 17. minucie wpisał się na listę strzelców. Francuski napastnik skorzystał z dogrania Limy i płaskim strzałem przy słupku pokonał Marcela Łubika. Golkiper gości nawet nie zareagował i Gliwiczanie cieszyli się z premierowego trafienia w nowym sezonie.
Tak padła bramka dla Piasta: