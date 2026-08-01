Chelsea nagrodzi swoją gwiazdę. Nowy kontrakt w drodze

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Media: Joao Pedro przedłuży umowę z Chelsea

Chelsea jest bardzo zadowolona z postawy Joao Pedro, który wyrósł na jedną z największych gwiazd zespołu The Blues. W ostatnich miesiącach 24-letni napastnik był poważnie łączony z przeprowadzką do Barcelony, szukającej następcy Roberta Lewandowskiego. Wszystko wskazuje jednak na to, że taki scenariusz nie zostanie zrealizowany. Londyński klub zamierza bowiem zatrzymać Brazylijczyka na dłużej i nagrodzić go za znakomitą formę.

Jak donosi serwis „The Athletic”, Joao Pedro jest o krok od przedłużenia kontraktu z Chelsea. W najbliższym czasie władze angielskiego giganta mają przedstawić swojemu zawodnikowi nową umowę, a sam piłkarz podobno zamierza ją zaakceptować. Obecne porozumienie obowiązuje do 30 czerwca 2033 roku, natomiast odświeżony kontrakt ma wydłużyć współpracę oraz zagwarantować młodemu snajperowi wyraźną podwyżkę wynagrodzenia.

Joao Pedro reprezentuje barwy drużyny The Blues od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Stamford Bridge za blisko 65 milionów euro z Brighton & Hove Albion. W poprzedniej kampanii ośmiokrotny reprezentant Brazylii rozegrał 50 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 20 bramek i zanotował 9 asyst. Według danych serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa skutecznego atakującego wynosi około 80 milionów euro.