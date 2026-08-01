Piast Gliwice i Wisła Kraków wspólnie zadbały o emocje kibiców PKO BP Ekstraklasy. W pierwszej połowie sobotniego pojedynku padły trzy bramki.

Grzegorz Wajda/ SOPA Images/ Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Piast Gliwice dominował, ale Wisła Kraków odpowiedziała

Piast Gliwice do 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy przystępował z jasnym celem. Podopieczni Daniela Myśliwca zamierzali zrehabilitować się za porażkę z Zagłębiem Lubin na otwarcie nowego sezonu. Natomiast Wisła Kraków chciała pójść za ciosem i sięgnąć po drugie zwycięstwo.

W 17. minucie gospodarze otworzyli wyniki sobotnich zmagań. Kwadrans później Piast prowadził już 2:0. Raoul Giger doznał urazu i nie zdołał zablokować Hugo Vallejo, który przymierzył z 15. metra i pokonał Marcela Łubika.

Wisła odpowiedziała w 38. minucie. Marko Bozić wpadł w pole karne i dwukrotnie przegrał pojedynek z Domenem Grilem, ale udało mu się odegrać do Jordiego Sancheza. Hiszpan świetnie zareagował w zamieszaniu i posłał piłkę do siatki.

WYMIANA CIOSÓW W GLIWICACH! 🤜 💥 🤛



Najpierw Hugo Vallejo podwyższył na 2:0, a chwilę później do siatki trafił Jordi Sánchez!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/AwmrvSglgJ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) August 1, 2026

W doliczonym czasie gry Gril popisał się znakomitą paradą po strzale Bozicia z rzutu karnego. Pierwsza połowa rywalizacji w Gliwicach zakończyła się wynikiem 2:1 dla Piasta.