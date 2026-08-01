Piast Gliwice dominował, ale Wisła Kraków odpowiedziała
Piast Gliwice do 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy przystępował z jasnym celem. Podopieczni Daniela Myśliwca zamierzali zrehabilitować się za porażkę z Zagłębiem Lubin na otwarcie nowego sezonu. Natomiast Wisła Kraków chciała pójść za ciosem i sięgnąć po drugie zwycięstwo.
W 17. minucie gospodarze otworzyli wyniki sobotnich zmagań. Kwadrans później Piast prowadził już 2:0. Raoul Giger doznał urazu i nie zdołał zablokować Hugo Vallejo, który przymierzył z 15. metra i pokonał Marcela Łubika.
Wisła odpowiedziała w 38. minucie. Marko Bozić wpadł w pole karne i dwukrotnie przegrał pojedynek z Domenem Grilem, ale udało mu się odegrać do Jordiego Sancheza. Hiszpan świetnie zareagował w zamieszaniu i posłał piłkę do siatki.
W doliczonym czasie gry Gril popisał się znakomitą paradą po strzale Bozicia z rzutu karnego. Pierwsza połowa rywalizacji w Gliwicach zakończyła się wynikiem 2:1 dla Piasta.