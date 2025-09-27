Piast odwrócił wynik! Wielkie emocje w Gliwicach [WIDEO]

Piast Gliwice wygrał swój pierwszy mecz w tym sezonie. Coś, co wydawało się niemożliwe, jednak się udało i ekipa Maxa Moldera pokonała Termalicę 4:2.

PressFocus Na zdjęciu: Leandro Sanca

Piast pokonuje zespół z Niecieczy

Piast Gliwice mierzył się dzisiaj w jednym z sobotnich meczów w PKO Ekstraklasie z zespołem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza. Przed tym starcie wiele wskazywało na to, że czeka nas raczej spokojne spotkanie, w którym to goście mają delikatnie większe szanse na zwycięstwo. Jednak już w trakcie rywalizacji wszystko wywróciło się do góry nogami.

Jako pierwsi na prowadzenie w tym meczu już w 9. minucie wyszli bowiem piłkarze Marcina Brosza. Gola po dośrodkowaniu i zamknięciu akcji na dalszym słupku zdobył Damian Hilbrycht. Nieco ponad dziesięć minut później było już 0:2 dla gości i wydawało się, że przygoda Maxa Moldera w Gliwicach może zakończyć się jeszcze w ten weekend. Wszystko jednak zmieniło się tuż przed zmianą stron.

W 40. minucie rywali gola kontaktowego zdobył Adrian Dalmau, który pięknym wolejem pokonał Miłosza Mleczkę. Wówczas było już wiadomo, że emocje tego dnia będą do samego końca i właściwie pierwszy raz w tym sezonie w meczu Piasta działo się tak dużo. Po przerwie dubletem popisał się Leandro Sanca. Jakby jednak tego było mało, to na dwadzieścia minut przed końcem meczu czerwoną kartkę obejrzał Dalmau. Finalnie wynik tego spotkania w ostatnich sekundach meczu na 4:2 ustalił Erik Jirka.

𝐀𝐃𝐑𝐈𝐀𝐍 𝐃𝐀𝐋𝐌𝐀𝐔! 🚀 Przepiękny wolej! 🔝 Piast z golem kontaktowym!



📺 Transmisja meczu w CANAL+ SPORT3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/54KRMEj7C2 pic.twitter.com/p3xHMfrGEm — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 27, 2025

Z całą pewnością można mówić więc o niezwykle emocjonującym starciu w Gliwicach. Dla kibiców gospodarzy jednak najważniejsze jest to, że udało się w końcu wygrać w rozgrywkach PKO Ekstraklasy.

