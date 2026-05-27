Olkowski oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie

Paweł Olkowski zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami został oficjalnie zawodnikiem GKS-u Tychy. Doświadczony obrońca podpisał z klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku.

Paweł Olkowski ma za sobą bardzo udany sezon w Górniku Zabrze, z którym zdobył Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. Jego kontrakt kończył się po sezonie i ostatecznie nie został przedłużony. Obie strony nie osiągnęły porozumienia, co wielu fanów Trójkolorowych przyjęło z dużym rozczarowaniem. Popularny „Olo” przez wiele tygodni był podstawowym graczem w ekipie Michała Gasparika.

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Paweł Olkowski zostanie zawodnikiem GKS-Tychy. Tyszanie w kolejnym sezonie będą występować na poziomie Betclic 2. Ligi. Minione rozgrywki były fatalne w wykonaniu śląskiej drużyny i zakończyły się spadkiem. W środę transfer został oficjalnie potwierdzony, a były reprezentant Polski został pierwszym wzmocnieniem GKS-u.

Olkowski na szerokie wody wypłynął w Górniku Zabrze, czym zapracował na transfer do FC Koeln. Następnie występował w Championship oraz tureckiej ekstraklasie. W 2022 roku wrócił na Roosevelta 81. Przez dwie kadencje w Górniku zaliczył 200 występów, w których zdobył 7 goli i zaliczył 15 asyst.

Ostatni mecz jako piłkarz Górnika rozegrał w sobotę przeciwko Radomiakowi. Po zakończeniu spotkania mógł świętować z zespołem wicemistrzostwo Polski, a następnie miał okazje pożegnać się z kibicami na zgromadzonymi na stadionie. Dla wielu, jego odejście było zaskoczeniem.