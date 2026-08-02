Renat Dadashov zaliczył fatalną przygodę w Motorze Lublin. Napastnik teraz szuka nowego zespołu. 27-latek miał oferty z Turcji, ale w tej chwili jest najbliżej przenosin do Neftci PFK - informuje Fuad Alakbarov.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Renat Dadashov

Renat Dadashow bliski powrotu do Azerbejdżanu

Po odejściu z Motoru Lublin Renat Dadashov wciąż pozostaje bez klubu. Jak przekazuje Fuad Alakbarov, napastnik prowadził rozmowy z Belediye Vanspor oraz Bodrumsporem. Negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem ze względu na wysokie oczekiwania finansowe zawodnika. Obecnie najbliżej jego pozyskania ma być azerskie Neftci PFK.

Pobyt Renata Dadashova w Motorze Lublin trudno uznać za udany. Napastnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i przez większość czasu zawodził zarówno skutecznością, jak i grą. Ostatecznie nie zdołał wywalczyć sobie miejsca w podstawowym składzie, a jego rozstanie z lubelskim klubem było jedynie formalnością.

Wszystko wskazuje na to, że 27-latek wkrótce wróci do ojczyzny. Neftci PFK poważnie rozważa złożenie oferty i obecnie jest najbliżej sprowadzenia byłego piłkarza Motoru Lublin. Dla Renata Dadashova byłaby to szansa na odbudowanie kariery po nieudanym epizodzie na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

Renat Dadashov w koszulce Motoru Lublin rozegrał łącznie 22 spotkania. Reprezentant Azerbejdżanu nie miał udziału przy strzelonym golu.