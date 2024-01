Większość klubów Ekstraklasy – jak co roku – najważniejszą część przygotowań do rundy wiosennej spędzą w Turcji. Wyjątkiem są tylko Śląsk Wrocław (Chorwacja), Piast Gliwice (Hiszpania), Stal Mielec (Hiszpania) oraz Puszcza Niepołomice (Polska). Znamy już niemal kompletny rozkład sparingów każdej z drużyn.

PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław

Zdecydowana większość polskich drużyn część zimy spędzi na Riwierze Tureckiej. “Centrum dowodzenia” będzie miasto Belek, które na swoją bazę wybrało aż dziesięć zespołów

Goal.pl wybiera się właśnie do Belek, by towarzyszyć naszym ekipom i zrealizować dla Was materiały z przygotowań

Planujemy wywiady, reportaże i relacje z ciekawszych sparingów

Powinna być lepsza pogoda

Po zeszłorocznym zimowym obozie Turcja wcale nie wydawała się murowanym faworytem do spędzenia tam zimy. Część przygotowań była torpedowana przez fatalną pogodę, a rozgrywanie niektórych meczów sparingowych, w których piłka stawała w kałużach lub przegrywała z silnymi podmuchami wiatru, wyglądało na bezcelowe. Jednak ze względu na późniejszy restart rozgrywek niż miało to miejsce w poprzednim sezonie, obozy także zaczynają się później, co diametralnie zmienia sytuację. Najgorszy czas w Turcji przypada bowiem na pierwszą połowę stycznia, podczas gdy polskie kluby będą się tam zjeżdżać tym razem między 13, a 23 stycznia.

Piast Gliwice zimę spędzi w Hiszpanii, co oznacza powtórkę względem ubiegłego roku. Tym razem dołączy do niego Stal Mielec, która zamieni się w ten sposób z Lechem Poznań (również Hiszpania poprzedniej zimy). Puszcza Niepołomice z powodów budżetowych postawiła na Polskę, natomiast Śląsk Wrocław wyjedzie do Chorwacji. Gdy rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu z Davidem Baldą, dyrektorem sportowym lidera Ekstraklasy, przekonywał nas, że Turcja nie zapewni tej jakości sparingów, jakie daje wylot w inne miejsce. I faktycznie patrząc na listę drużyn, z jakimi zmierzy się Śląsk, widać dużą jakość. Dinamo Zagrzeb i Hajduk Split to wysoki poziom, a kilka dni spędzonych w Austrii, gdzie wrocławianie przeniosą się z Bałkanów, zaowocuje meczem z RB Salzburg.

Wśród sparingpartnerów ekip z Ekstraklasy pojawia się jeszcze kilka dużych nazw. Lech zmierzy się z Szachtarem Donieck, Raków Częstochowa z Łudogorcem Razgrad, Legia z Dynamem Kijów, Cracovia i Korona z dobrze nam znanym z Ligi Europy Sturmem Graz. Ciekawie wygląda też sparing Legii z Ordabasami Szymkent, z którymi wicemistrzowie Polski stoczyli dwa szalone boje w eliminacjach Ligi Konferencji. Kazachowie w planie przygotowań ekipy Kosty Runjaica zastąpili węgierski Kecskemeti TE.

Poniżej przedstawiamy pełny zimowy plan sparingów klubów Ekstraklasy.

ŚLĄSK WROCŁAW

17 stycznia – Śląsk – Dinamo Zagrzeb

20 stycznia – Śląsk – Hajduk Split

23 stycznia – Śląsk – NK Domzale

27 stycznia – RB Salzburg – Śląsk (mecz w Austrii)

2-5 lutego – Śląsk – KKS Kalisz (mecz w Polsce)

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK

17.01 – Jagiellonia – Motor Lublin (mecz w Polsce)

23.01 – Jagiellonia – KF Ballkani Suva Reka

26.01/27.01 – rywal do ustalenia

31.01 – Jagiellonia – Zoria Ługańsk

LECH POZNAŃ

18 stycznia – Lech – LASK Linz

25 stycznia – Lech – Szachtar Donieck

25 stycznia – Lech – NK Maribor

RAKÓW CZĘSTOCHOWA

24 stycznia – rywal do potwierdzenia

27 stycznia – Raków – Łudogorec Razgrad

1 lutego – Raków – Maribor

2 lutego – Raków – Dnipro (zamknięty)

LEGIA WARSZAWA

14 stycznia – Legia – Olimpia Elbląg (mecz w Polsce)

20 stycznia – Legia – Ordabasy Szymkent

25 stycznia – Legia – Rapid Wiedeń

29 stycznia – Legia – Budocnost Podgorica

29 stycznia – Legia – Dynamo Kijów

POGOŃ SZCZECIN

19 stycznia – Pogoń – FC Paksi

22 stycznia – Pogoń – NK Celje

25 stycznia – Pogoń – SV Altach

4 lutego – FC Nordsjaelland – Pogoń (mecz w Danii)

GÓRNIK ZABRZE

19 stycznia – Górnik – MFK Karvina (mecz w Polsce)

23 stycznia – Górnik – Botew Płowdiw

28 stycznia – Górnik – FC Blau-Weiss Linz

3 lutego – rywal do potwierdzenia

ZAGŁĘBIE LUBIN

21 stycznia – Zagłębie – FC Koper

24 stycznia – Zagłębie – FK Krumovgrad

30 stycznia – Zagłębie – SK Sigma Ołomuniec

1 lutego – Zagłębie – LNZ Cherkasy

1 lutego – Zagłębie – Dinamo Batumi

PIAST GLIWICE

15-29 stycznia – zgrupowanie w L’Albir (Hiszpania). Pięć sparingów, rywale do potwierdzenia. Dodatkowy sparing po powrocie do Polski.

RADOMIAK RADOM

13 stycznia – Radomiak – Widzew Łódź (mecz w Polsce)

21 stycznia – Radomiak – FK Novi Pazar

28 stycznia – Radomiak – FK Napredak Kruseva

2 lutego – Radomiak – Motor Lublin (mecz w Polsce)

STAL MIELEC

17 stycznia – rywal do potwierdzenia (mecz w Polsce)

20 stycznia – 1 lutego – zgrupowanie w L’Albir (Hiszpania)

WIDZEW ŁÓDŹ

13 stycznia – Widzew – Radomiak Radom (mecz w Polsce)

20 stycznia – Widzew – Warta Poznań (mecz w Polsce)

26 stycznia – Widzew – AS Trencin

31 stycznia – Widzew – Slovan Liberec (Czechy)

31 stycznia – rywal do ustalenia

CRACOVIA

16 stycznia – Cracovia – Debrecen

20 stycznia – Cracovia – Sturm Graz

26 stycznia – Cracovia – Zoria Ługańsk

2 lutego – Cracovia – Wiślanie Jaśkowice (mecz w Polsce)

2 lutego – Cracovia – FK Zeleziarne Podbrezova (mecz w Polsce)

PUSZCZA NIEPOŁOMICE

12 stycznia – Puszcza – Bruk-Bet Termalica Nieciecza (mecz w Polsce)

19 stycznia – Puszcza – Odra Opole (mecz w Polsce)

26 stycznia – Puszcza – Górnik Łęczna

2 lutego – rywal do ustalenia

WARTA POZNAŃ

20 stycznia – Warta – Widzew Łódź (mecz w Polsce)

24 stycznia – Warta – LNZ Czerkasy

27 stycznia – Warta – Slovanem Liberec

1 lutego – Warta – Shkendija Tetowo

KORONA KIELCE

17 stycznia – Korona – Sturm Graz

20 stycznia – Korona – FK Vozdovac

26 stycznia – Korona – Dynamo Ceske Budejovice

26 stycznia – rywal do ustalenia

3 lutego – Korona – Piastem Gliwice (mecz w Polsce)

RUCH CHORZÓW

17 stycznia – Ruch – Polonia Bytom (mecz w Polsce)

23 stycznia – Ruch – Kecskeméti TE

26 stycznia – Ruch – KF Drita Gnjilane

30 stycznia – Ruch – FK Brera Strumica

2 lutego – Ruch – Odra Opole (mecz w Polsce)

ŁKS ŁÓDŹ

19 stycznia – ŁKS – ChojniczankA Chojnice (mecz w Polsce)

23 stycznia – ŁKS – FK Atyrau

26 stycznia – ŁKS – FK Radnicki 1923 Kragujevac

30 stycznia – ŁKS – Gangwon

2 lutego – ŁKS – FK Struga