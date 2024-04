Ruben Amorim złożył wyjaśnienia. Burza po wizycie w Londynie

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim negocjował z West Hamem

W minionych tygodniach w mediach wiele mówiło się o aktualnym trenerze Sportingu CP. Przez długi czas Ruben Amorim był łączony ze stanowiskiem szkoleniowca Liverpoolu. Następnie Portugalczyk trafił na listę życzeń West Hamu, z którym nawet rozpoczął negocjacje.

Niedawno Amorim udał się do Londynu na mecz West Hamu, aby przy okazji spotkać się z władzami klubu. Sprawa wyciekła do mediów i zrobił się z tego spory szum, bo portugalscy kibice uznali to za zniewagę Sportingu CP.

Tłumaczenia trenera Sportingu CP

Na jednej z konferencji prasowych Ruben Amorim postanowił wytłumaczyć się publicznie z wizyty w Londynie. Portugalczyk przyznał, że był to duży błąd.

– Po pierwsze, muszę powiedzieć, że klub wiedział o moim wyjeździe. To ważne i zmienia kontekst. […] Oczywiście moja podróż była pomyłką, termin był całkowicie zły, wtedy nie wydawało mi się to odpowiednie. To był mój błąd, muszę się z nim pogodzić i żyć z nim – powiedział Ruben Amorim przed nadchodzącym meczem z FC Porto.

– Gdy pomyślę o tym później, wszystko staje się jasne. Udzieliłem wyjaśnień zawodnikom i sztabowi. Teraz czas iść dalej. Oczywiście wykorzystuję tu także część publiczną, aby przeprosić fanów Sportingu, sztab i przede wszystkim publicznie moich zawodników za błąd, który popełniłem – spuentował.

