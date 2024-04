Liverpool powoli wypisuje się z gry o mistrzostwo Anglii. W sobotę The Reds zaliczyli kolejną wpadkę, tylko remisując z West Hamem 2-2. Ostatnie tygodnie są dla nich bardzo nieudane.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Klopp nie zdobędzie mistrzostwa na koniec przygody

Liverpool chciał uczcić ostatni sezon Juergena Kloppa zdobyciem mistrzowskiego tytułu. The Reds bardzo długo utrzymywali się w ścisłej czołówce, punktując na równi z Manchesterem City oraz Arsenalem. W ostatnich tygodniach nastąpił jednak bardzo poważny kryzys, który raczej definitywnie przekreśla ich szanse na wygranie Premier League.

Problemy Liverpoolu zaczęły się dość niespodziewanie przy okazji meczu Pucharu Anglii z Manchesterem United. O wyniku zadecydowała dogrywka, która lepiej ułożyła się dla Czerwonych Diabłów. Wyeliminowali oni odwiecznego rywala w rozgrywkach, awansując do półfinału. Nieco później te drużyny podzieliły się także punktami w Premier League, co dla The Reds było bardzo bolesnym rezultatem.

Kto zdobędzie mistrzostwo Anglii? Liverpool 0% Manchester City 40% Arsenal 60% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Liverpool

Manchester City

Arsenal

Liverpool zawiódł również w Lidze Europy, gdzie przegrał pierwszy mecz z Atalantą 0-3, a w rewanżu nie dał rady odrobić strat. Ostatnią szansą na trofeum była więc Premier League, gdzie Liverpool nie mógł pozwolić sobie na kolejne wpadki. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna – najpierw ekipa Kloppa przegrała z Crystal Palace, a później także w derbach z Evertonem.

Sobotni mecz z West Hamem również nie potoczył się po myśli Liverpoolu. Mimo prowadzenia, zremisował z Młotami 2-2, zaliczając kolejny rozczarowujący rezultat.

Wydaje się, że Liverpool na dobre wypisał się z gry o mistrzostwo. Na trzy kolejki przed końcem sezonu traci do liderującego Arsenalu dwa punkty. Kanonierzy rozegrały dotąd jedno spotkanie mniej, a Manchester City aż dwa, więc w przypadku ich zwycięstw strata zrobi się już bardzo duża.

