Pressfocus Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Polonia Warszawa GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 kwietnia 2024 10:16 .

Polonia Warszawa – GKS Katowice, typy bukmacherskie

Polonia nie przegrywa u siebie w ostatnich tygodniach. O zmianie takiego stanu rzeczy marzy GKS, czyli trzeci najlepszy zespół w lidze na wyjazdach w pięciu poprzednich meczach. Przyjezdni będą w Warszawie faworytem i sądzę, że sprostają presji kibiców, którzy pragną trzech punktów. Mój typ: wygrana GKS-u Katowice.

Oskar STS 2,32 Wygrana GKS-u Katowice Przejdź do STS

Polonia Warszawa – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Broniąca się przed spadkiem z Fortuna 1. Liga Polonia, w ostatnich kolejkach zrobiła wiele, aby nie znaleźć się pod kreską. Czarne Koszule pokonały Podbeskidzie i Resovię, ale z Zagłębiem był już tylko remis. Ostatnio warszawianie polegli z Lechią Gdańsk.

Trudno zrozumieć postawę GKS-u, który rozbił 4:0 Zagłębie oraz ograł Lechię, czyli bezpośredniego rywala w walce o awans. Ten oddalił się po trzech ostatnich kolejkach, w których katowiczanie nie wygrali ani razu. Zespół przegrał z Odrą oraz tylko zremisował z Górnikiem i Termaliką.

Polonia Warszawa – GKS Katowice, historia

Katowiczanie nie wspominają dobrze pierwszej bezpośredniej konfrontacji w sezonie 2023/2024. GKS podejmował u siebie Polonię, która do Warszawy wróciła z trzema punktami po wyjazdowym zwycięstwie 2:0.

Polonia Warszawa – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem jest GKS. Jeżeli rozważysz typ na triumf gospodarzy, to kurs wynosi około 3.00. Zwycięstwo GKS-u wyceniono między 2.24 a nawet 2.35. Kurs na remis u większości bukmacherów to 3.35 Przy rejestracji konta u bukmachera STS z naszym kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł skorzystać z bonusu powitalnego bo aż do 660 zł.

Polonia Warszawa – GKS Katowice, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? Wygrana Polonii 0% Remis 0% Wygrana GKS-u 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Polonii

Remis

Wygrana GKS-u

Polonia Warszawa – GKS Katowice, przewidywane składy

Polonia Warszawa: Lemanowicz, Biedrzycki, Grudniewski, Kluska, Kobusinski, Koton, Majsterek, Michalski, Okhronchuk, Pleśnierowicz, Zawistowski.

GKS Katowice: Kudła, Janiszewski, Jaroszek, Jędrych, Wasielewski, Kozubal, Baranowicz, Rogala, Błąd, Shibata, Bergier

Polonia Warszawa – GKS Katowice, transmisja meczu

Mecz Polonia Warszawa – GKS Katowice odbędzie się w niedzielę (28 kwietnia) o godzinie 15:00. Mecz można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w platformie Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.