Piast Gliwice - Warta Pozna to spotkanie otwierające 30. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Pierwsza bramka padła dopiero w 43. minucie. Autorem trafienia był Kamil Wilczek.

Mateusz Sobczak / PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wilczek

Ekstraklasa. Wilczek zaskoczył Grobelnego, a Grobelny samego siebie

Piast i Warta zmierzyły się w pierwszym z dwóch piątkowych meczów 30. serii gier Ekstraklasy. Obie ekipy w ligowej tabeli dzielił tylko jeden punkt i obie marzyły o zwycięstwie. Korzystny rezultat pozwoliłby oddalić widmo spadku z elity.

W 43, minucie Tihomir Kostadinow zagrał na wole pole do Kamila Wilczka. Napastnik gospodarzy mimo asysty Dawida Szymonowicza zdecydował się na oddanie strzału z pierwszej piłki. To okazało się znakomitą decyzją. Futbolówka uderzona zza szesnastki zaskoczyła Jędrzeja Grobelnego, który mógł w tej sytuacji zachować się zdecydowanie lepiej. Golkiper Warty poślizgnął się przy próbie interwencji i nie zdołał wykonać skutecznej parady. Dla Wilczka było to premierowe trafienie w tym sezonie. Przypadło ono na dziewiąty ligowy występ.

Piast prowadzi! Wilczek w dość nietypowy sposób połączył spryt i precyzję i mamy 1:0 w Gliwicach! ⚽



📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT3 i CANAL+ online: https://t.co/Dacm2GZGSl pic.twitter.com/jMW4Q6GRhE — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 26, 2024

Piast wyszedł na prowadzenie i utrzymał korzystny wynik do końca pierwszej połowy. Jeżeli podopieczni Aleksadara Vukovicia wygrają to starcie, będą mieli na koncie 38 punktów awansują na 9. lokatę. Z kolei Warta pozostanie na 13. miejscu, z przewagą czterech oczek nad strefą spadkową.

