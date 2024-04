Kane z dubletem w Bundeslidze. Rekord Lewandowskiego coraz bliżej. Ile goli brakuje Anglikowi?

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane coraz bliżej Lewandowskiego!

Harry Kane świetnie radzi sobie w debiutanckim sezonie dla Bayernu Monachium. Choć jego drużyna rozczarowała, przegrywając rywalizację o mistrzostwo Niemiec z Bayerem Leverkusen, jego indywidualny dorobek robi wrażenie. Anglik od pierwszych meczów strzela jak na zawołanie i ma szanse ustanowić rekord zdobytych bramek w jednym sezonie Bundesligi. Aktualnie dzierży go Robert Lewandowski, który w kampanii 2020/2021 zdobył 41 bramek, pobijając osiągnięcie legendarnego Gerda Muellera.

W sobotnim meczu z Eintrachtem Frankfurt Kane dołożył do swojego dorobku dwa trafienia, przesądzając o zwycięstwie Bayernu Monachium. Zbliżył się tym samym do rekordowego wyniku Lewandowskiego. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek uzbierał 35 bramek, co oznacza, że do kapitana reprezentacji Polski brakuje mu jeszcze sześciu.

Kane ma przed sobą bardzo trudne wyzwanie, ale pokonanie Lewandowskiego nie jest wykluczone. W tym sezonie niejednokrotnie kompletował hattricka, który znacząco pomógłby mu w osiągnięciu celu. Do końca sezonu Bayern Monachium zagra jeszcze w lidze ze Stuttgartem, Wolfsburgiem oraz Hoffenheim. W międzyczasie czego go także dwumecz z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów.

Warto pamiętać, że Lewandowski ustalił tak świetny wynik, rozgrywając zaledwie 28 ligowych meczów. Kane nie opuścił dotąd ani jednego spotkania swojej drużyny w Bundeslidze.

