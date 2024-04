Stal Mielec - Legia Warszawa. typy na mecz 30. kolejki Ekstraklasy. Wojskowi kontynuują walkę o europejskie puchary. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Josue

Stal Mielec Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2024 16:44 .

Stal – Legia, typy i przewidywania

Stal Mielec po atomowym początku rundy wiosennej wyraźnie opadła na laurach, czego efektem jest brak zwycięstwa w pięciu ostatnich ligowych meczach. Ekipa Kamila Kieresia zdobyła wystarczająco punktów, aby raczej nie musieć obawiać się spadku z Ekstraklasy. Nie zmienia to faktu, że przed końcem sezonu chciałaby jeszcze się przełamać. W niedzielę Stal podejmie przed własną publicznością Legię Warszawa, która pod wodzą Goncalo Feio nie wygrała jeszcze ani razu. Wojskowi dokonali zmiany trenera, aby ratować walkę o europejskie puchary. Jest ona zażarta i wyrównana, więc ewentualna porażka w Mielcu może praktycznie pogrzebać ich szanse.

Legia dysponuje oczywiście bardziej jakościową kadrą, a na dodatek z pewnością zależy jej bardziej na osiągnięciu korzystnego wyniku. Nasz ekspert Kuba Olkiewicz uważa, że to właśnie goście wyjdą z tego meczu zwycięsko. Twórczość Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Betclic 1.73 Wygrana Legii Zagraj!

Stal Mielec w ostatnich pięciu meczach tylko dwa razy trafiła do siatki, co miało miejsce w starciu z Wartą Poznań. Mając na uwadze jej problemy, Legię stać na czyste konto w niedzielnej potyczce.

Betclic 2.32 Stal nie strzeli gola Zagraj!

Stal – Legia, ostatnie wyniki

Stal Mielec ostatnie ligowe zwycięstwo zanotowała 10 marca. Wówczas ograła Ruch Chorzów 3-1, a od tego czasu nie potrafi się przełamać. Na swoim koncie ma aż trzy bezbramkowe remisy (Zagłębie Lubin, Lech Poznań i Widzew Łódź), a także dwie bolesne porażki z ekipami, które walczą o utrzymanie w Ekstraklasie – Koroną Kielce (0-1) oraz Wartą Poznań (2-5). W tabeli drużyna Kamila Kieresia zajmuje 10. miejsce, z ośmiopunktową przewagą nad strefą spadkową.

Legia Warszawa pod wodzą Goncalo Feio rozegrała do tej pory dwa spotkania – oba zakończyły się podziałem punktów. W minionej kolejce Wojskowi zremisowali ze Śląskiem Wrocław (0-0), a wcześniej także Rakowem Częstochowa (1-1). Remisem zakończyła się również domowa potyczka z Jagiellonią Białystok (1-1), po której pracę stracił Kosta Runjaić. Legia zajmuje szóste miejsce i traci do trzeciego Lecha Poznań cztery punkty.

Stal – Legia, historia

W pierwszej części sezonu Legia Warszawa zaliczyła kompromitujący wręcz występ przeciwko Stali Mielec, zakończony porażką w stolicy aż 1-3. Jedyną bramkę dla gospodarzy zdobył wówczas Blaz Kramer, zaś dla gości strzelali Ilia Szkuryn, Krzysztof Wołkowicz oraz Koki Hinokio. Wojskowi w ostatnich latach nieszczególnie dobrze radzili sobie w starciach z mielczanami, niezależnie od tego, gdzie spotkanie było rozgrywane.

Stal – Legia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest Legia Warszawa. Kurs na jej zwycięstwo wynosi najczęściej 1.73. W przypadku ewentualnej wygranej Stali Mielec jest to nawet aż 5.00. Kurs na remis waha się między 3.65 a 3.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Jeśli chcesz postawić na ten mecz zakład bez ryzyka to przy rejestracji w Betclic podaj kod promocyjny GOALPL.

Stal – Legia, przewidywane składy

Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Stal Mielec Kamil Kieres 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Legia Warszawa Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ 6 Leandro Messias 7 Lukasz Gerstenstein 8 Koki Hinokio 13 Konrad Jalocha 18 Piotr Wlazło 31 Ion Gheorghe 37 Mateusz Stepien 42 Kai Meriluoto 86 Igor Strzalek 1 Kacper Tobiasz 4 Marco Burch 5 Yuri Ribeiro 11 Qëndrim Zyba 17 Gil Dias 21 Jurgen Çelhaka 25 Ryoya Morishita 26 Filip Rejczyk 39 Maciej Rosolek 53 Wojciech Urbanski 55 Artur Jędrzejczyk

Stal – Legia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Stali 0% Remis 0% Wygrana Legii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Stali

Remis

Wygrana Legii

Stal – Legia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 30. kolejki Ekstraklasy między Stalą Mielec a Legią Warszawa rozpocznie się o godzinie 15:00. Telewizyjna transmisja odbędzie się w CANAL+ Sport 3. Istnieje również możliwość śledzenia tej rywalizacji w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/mies. przez pierwsze 3 miesiące, potem 54 zł/mies. Ceny uwzględniają rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

