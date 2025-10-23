Marek Papszun na konferencji prasowej przed meczem Sigma - Raków został zapytany o plotki ws. pracy w reprezentacji Czech. Trener wicemistrza Polski nie chciał komentować medialnych doniesień.

CTK / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Papszun skomentował plotki ws. reprezentacji Czech

Raków Częstochowa w czwartek wieczorem (23 października) rozegra drugie spotkanie w fazie ligowej Ligi Konferencji. Rywalem wicemistrzów Polski będzie Sigma Ołomuniec. Przy okazji zbliżającego się meczu Marek Papszun wziął udział w konferencji prasowej. Tamtejsi dziennikarze mieli do trenera wiele pytań, a jedno dotyczyło plotek ws. potencjalnej pracy w roli selekcjonera czeskiej kadry.

Przypomnijmy, że aktualnie reprezentacja Czech szuka nowego trenera. Ostatnio po porażce z Wyspami Owczymi pracę stracił Ivan Hasek. Media naszych południowych sąsiadów jako jednego z kandydatów wskazują właśnie Marka Papszuna. 51-latek nie chciał komentować plotek, podkreślając, że skupia się tylko i wyłącznie na pracy w Rakowie Częstochowa.

– Nie chcę tego komentować. Jestem trenerem Rakowa i na tym się skupiam. Przyzwyczaiłem się do tego, szczególnie gdy nie pracowałem, że moje nazwisko było kojarzone z wakatami. To jest normalne, ale jestem do tego przyzwyczajony. Nie rozprasza mnie to. Skupiam się tylko i wyłącznie na pracy w Rakowie – powiedział Marek Papszun na konferencji prasowej.

To nie pierwszy raz, gdy Marek Papszun jest łączony z reprezentacją Czech. W przeszłości, a dokładnie pod koniec 2023 roku był wymieniany w gronie faworytów do przejęcia schedy po Jaroslavie Silhavym.