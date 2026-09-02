Motor Lublin pokonał Legię Warszawa w Pucharze Polski. Mariusz Misiura na konferencji prasowej zdradził, że jego zdaniem Marek Papszun to najlepszy trener w Polsce.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Misiura uważa Papszuna za najlepszego trenera w Polsce

Motor Lublin sprawił dużą niespodziankę w Pucharze Polski, wygrywając z Legią Warszawa (3:0). Bramki dla gospodarzy strzelali Karol Czubak, Fabio Ronaldo oraz Mbaye Ndiaye. Zwycięstwo pozwoliło im awansować do 1/16 finału Pucharu Polski. Stołeczny klub będzie miał szybką okazję do rewanżu, ponieważ w najbliższy weekend obie drużyny powalczą o ligowe punkty w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

Mimo wysokiego zwycięstwa trener Motoru, Mariusz Misiura docenił szkoleniowca rywali. Na konferencji prasowej wprost przyznał, że jego zdaniem Marek Papszun to najlepszy trener w Polsce. Zależało mu nie tylko na pokonaniu kolegi po fachu, ale również szybkim zwycięstwie po ostatniej porażce.

– Dla mnie Marek Papszun jest najlepszym trenerem w Polsce. Nie mówię tego z czystej kurtuazji. W jakim zespole nie był, tam osiąga duże rzeczy. Zależało mi bardzo, żeby go pokonać, ale chciałem też, żeby drużyna jak najszybciej wygrała – mówił Mariusz Misiura na konferencji prasowej.

Papszun i Misiura pracują w swoich klubach stosunkowo od niedawna. Pierwszy z nich objął Legię Warszawa pod koniec ubiegłego roku. Z kolei Motor Lublin zmienił trenera na chwilę przed startem bieżącego sezonu. W poprzednim sezonie jako trener Wisły Płock przegrał ze stołecznym klubem prowadzonym przez Papszuna. Natomiast wygrał z nim, gdy ten prowadził jeszcze Raków w lipcu ubiegłego roku.