Barcelona złożyła ofertę za wielki talent. Flick o niego prosi

11:00, 2. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

FC Barcelona na prośbę Hansiego Flicka starała się sprowadzić środkowego obrońcę. Oferta, jaką złożyli za Ruuda Nijstada została odrzcuona. Według dziennika Sport proponowali 8 mln euro.

Hansi Flick
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ruud Nijstad celem transferowym FC Barcelony

FC Barcelona zamknęła kadrę pierwszego zespołu. Okno transferowe dobiegło końca, a ostatnim wzmocnieniem był Gabriel Jesus. Kataloński klub wydał na transfery łącznie 184 miliony euro, pozyskując jeszcze m.in. Rodriego, Anthony’ego Gordona czy Karima Adeyemiego.

Hansi Flick w końcówce okna transferowego poprosił klub o sprowadzenie środkowego obrońcy. Szkoleniowiec chciał mieć do dyspozycji piłkarza o konkretnej charakterystyce, ponieważ nowy stoper miał być lewonożny. Brakuje mu w składzie gracza o takim profilu odkąd odszedł Inigo Martinez.

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Deco był gotowy spełnić prośbę Flicka. Dyrektor sportowy FC Barcelony przystał na pomysł trenera, jakim było sprowadzenie utalentowanego piłkarza z Holandii. Do zespołu miał dołączyć Ruud Nijstad z Twente. Złożyli nawet za niego ofertę o wartości 8 milionów euro, lecz została szybko odrzucona.

Twente uznało ją za zbyt niską, ponieważ szacowana wartość piłkarza to 10 milionów euro. Nijstad to 18-letni młodzieżowy reprezentant kraju. W poprzednim sezonie rozegrał łącznie 24 mecze, w których strzelił jednego gola i zaliczył asystę. W bieżącej kampanii jest podstawowym zawodnikiem wyjściowej jedenastki. Mimo fiaska transferowego Nijstad wciąż pozostaje w kręgu zainteresowań mistrza Hiszpanii.

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