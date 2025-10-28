Motor Lublin szykuje wielką zmianę. Jakubas się wygadał

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor znalazł następcę Pawła Golańskiego?!

Motor Lublin w tym sezonie spisuje się ewidentnie poniżej oczekiwań. Przed startem sezonu mówiło się o tym, że zespół, który był rewelacją poprzedniej kampanii, w tym może powalczyć o coś więcej. Jednym z celów miała być nawet gra w eliminacjach europejskich pucharów. Jednak na ten moment wszystko wskazuje na to, że te plany będzie trzeba odłożyć na przyszłość. Lublinianie obecnie są na 14. pozycji w ligowej tabeli.

Z tego też powodu w ostatnim czasie sporo mówiło się o możliwości zwolnienia trenera Mateusza Stolarskiego. Okazuje się jednak, że to nie szkoleniowiec będzie pierwszą ofiarą słabych wyników. W wczorajszym programie „Ekstraklasa po godzinach” na antenie „Canal+ Sport”, Zbigniew Jakubas przekazał bowiem informacje, że Paweł Golański wraz z końcem rundy zakończy pracę w klubie.

Teraz z kolei serwis „podkarpacielive.pl” donosi, że następcą Pawła Golańskiego ma być obecny dyrektor sportowy Arki Gdynia, a więc Veljko Nikitović. Serb pracował przez wiele lat w Górniku Łęczna, więc dość dobrze zna tamten rejon Polski. Sprowadzenie go do Motoru jednak najpewniej wiązałoby się z wydatkiem jakiejś sumy pieniędzy.

