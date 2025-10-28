STS Puchar Polski w tym sezonie wyłoni 72. w historii triumfatora. Od wtorku do czwartku odbędą się mecze 1/16 finału. Prezentujemy pigułkę wiadomości dotyczącą spotkań.

Kto wygra STS Puchar Polski 2025/26? Kilku faworytów

STS Puchar Polski na poziomie 1/16 finału zapowiada się bardzo ciekawie. Na tym etapie rozgrywek nie brakuje rywalizacji z udziałem drużyn niżej notowanych ze zdecydowanymi faworytami. Są też drużyny chcące być czarnymi końmi. To sprawia, że emocji w poszczególnych potyczkach nie powinno zabraknąć.

W pierwszym starciu wystąpią KS Goczałkowice-Zdrój II i Polonia Bytom. Z jednej strony Niebiesko-czerwoni, jako przedstawiciel Betclic 1. Ligi, mogą czuć się faworytem. Niemniej ekipa wspierana zawodnikami grającymi na co dzień w rozgrywkach Betclic 2. Ligi na pewno będzie chciała napsuć sporo krwi drużynie Łukasza Tomczyka. Tym bardziej że Łukasz Piszczek już słynie z niekonwencjonalnych rozwiązań taktycznych.

Z wtorkowych starć interesująco powinno być również w Łodzi czy w Opolu. ŁKS zmierzy się z GKS-em Katowice, z kolei Odra zagra w roli gospodarza z Piastem Gliwice. Łodzianie z ekipą ze Śląska zagrają po raz pierwszy od listopada 2022 roku. W ostatnich czterech oficjalnych spotkaniach każda z drużyn zaliczyła po dwa zwycięstwa. W ostatniej potyczce w Łodzi górą byli katowiczanie (2:0). Z kolei opolanie po remisie w lidze z Ruchem Chorzów (1:1), kolejny raz zmierzą się z drużyną z Górnego Śląska. Tym razem na drodze Odry staną Piastunki prowadzone przez Daniela Myśliwca. Nowy szkoleniowiec ma cel, aby przerwać serię trzech z rzędu porażek Piasta. Ostatnio gliwiczanie ulegli Arce Gdynia (1:2).

Derby, rewanże i niespodzianki. Tydzień pełen emocji

Środa w STS Pucharze Polski tak naprawdę też zacznie się z przytupem, bo już o godzinie 13:00 odbędą się derby z udziałem Hutnika Kraków i Wisły Kraków. Tego typu potyczka odbędzie się po raz pierwszy od marca 1997 roku. Wówczas padł bezbramkowy remis. Biała Gwiazda w roli gościa w takim starciu grała natomiast po raz ostatni w 1996 roku.

Na koniec środkowego grania organizatorzy rozgrywek zaplanowali natomiast spotkanie Rakowa Częstochowa z Cracovią. Wicemistrzowie Polski staną zatem przed szansą zrewanżowania się ekipie Luki Elsnera za porażkę sprzed blisko dwóch tygodni. Krakowska drużyna wygrała wówczas dwoma golami (2:0).

W czwartek do gry przystąpią natomiast zespoły postrzegane przez wielu ekspertów jako faworyci. Mowa między innymi o Lechu Poznań, Jagiellonii Białystok, Górniku Zabrze czy Legii Warszawa. Kolejorz zagra z Gryfem Słupsk, drużynę Adriana Siemieńca czeka potyczka z nieobliczalną Miedzią Legnica. 14-krotny mistrz Polski zmierzy się z Arką Gdynia, z kolei Wojskowych czeka batalia z Pogonią Szczecin.

Nieoczywiste drużyny w STS Pucharze Polski

W gronie drużyn występujących w rozgrywkach w tej kampanii, oprócz przedstawicieli PKO BP Ekstraklasy, znajdują się również ekipy z niższych klas rozgrywkowych. Wyróżniają się między innymi w tym gronie KS Goczałkowice-Zdrój II, GKS Wikielec, Avia Świdnik oraz Gryf Słupsk. Trzy z tych drużyn występują na czwartym poziomie rozgrywkowym, natomiast druga drużyna z Goczałkowic na co dzień gra w II grupie śląskiej 5. Ligi.

Terminarz 1/16 finału

Wtorek, 28 października 2025

KS Goczałkowice Zdrój II vs. Polonia Bytom – godz. 11:45

Olimpia Grudziądz vs. Śląsk Wrocław – godz. 14:30

ŁKS vs. GKS Katowice – godz. 17:30

Chojniczanka vs. Świt Szczecin – godz. 18:00

Zawisza Bydgoszcz vs. GKS Wikielec – godz. 18:00

Znicz Pruszków vs. Korona Kielce – godz. 18:00

Odra Opole vs. Piast Gliwice – godz. 20:30

Środa, 29 października 2025

Avia Świdnik vs. Flota Świnoujście – godz. 12:00

Hutnik Kraków vs. Wisła Kraków – godz. 13:00

Widzew Łódź vs. Zagłębie Lubin – godz. 17:30

Puszcza Niepołomice vs. Lechia Gdańsk – godz. 19.15

Raków Częstochowa vs. Cracovia – godz. 20.30

Czwartek, 30 października 2025