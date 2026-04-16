Real wybrał gwiazdę na nowy sezon. Zagra z Mbappe i Viniciusem

22:58, 16. kwietnia 2026
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Real Madryt nie sprzeda ani Viniciusa Juniora, ani Kyliana Mbappe. W klubie ustalono, kto uzupełni tercet ofensywny i będzie współpracował z dwoma gwiazdami - informuje "El Nacional".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Endrick dołączy do największych gwiazd. To koniec dla Rodrygo?

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów spisuje już obecny sezon na straty. W wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii nie ma już większych szans, bowiem przewaga Barcelony na kilka kolejek przed końcem sięga aż dziewięciu punktów. Na Santiago Bernabeu zabrzmiał alarm, a drugi kolejny sezon bez choćby jednego trofeum to prawdziwa klęska. Kibice powinni spodziewać się poważnych zmian, które oczywiście obejmą zarówno drużynę, jak i ławkę trenerską.

W Madrycie trwa właśnie analiza przydatności poszczególnych zawodników. Na sprzedaż mają trafić Raul Asencio, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia czy Eduardo Camavinga. Media łączą Królewskich z wielkimi nazwiskami, w tym przede wszystkim Michaelem Olise. Ten raczej nie będzie chciał opuszczać Bayernu Monachium po tak świetnym sezonie, więc o transferze z jego udziałem Real może tylko pomarzyć.

Niewykluczone, że Real odpuści kosztowny transfer do ofensywy i postawi na zawodnika, którego ma już na kontrakcie. „El Nacional” ujawnia, że to Endrick uzupełni w przyszłym sezonie ofensywny tercet z Viniciusem Juniorem oraz Kylianem Mbappe. Obaj piłkarze są nietykalni, mimo doniesień o możliwym rozstaniu z brazylijskim skrzydłowym. Mają oni stanowić o sile drużyny również w przyszłym sezonie, a pomoże im właśnie Endrick, który zimą trafił na wypożyczenie do Olympique Lyon.

To mocno komplikuje sprawę dla Rodrygo, który leczy teraz poważną kontuzję, ale w dłuższej perspektywie jego dni w Madrycie mogą być policzone. Real wiąże wielkie nadzieje z Endrickiem, który we Francji potwierdza, że jest talentem światowej klasy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości