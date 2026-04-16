Real wybrał gwiazdę na nowy sezon. Zagra z Mbappe i Viniciusem

Real Madryt nie sprzeda ani Viniciusa Juniora, ani Kyliana Mbappe. W klubie ustalono, kto uzupełni tercet ofensywny i będzie współpracował z dwoma gwiazdami - informuje "El Nacional".

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Endrick dołączy do największych gwiazd. To koniec dla Rodrygo?

Real Madryt po odpadnięciu z Ligi Mistrzów spisuje już obecny sezon na straty. W wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii nie ma już większych szans, bowiem przewaga Barcelony na kilka kolejek przed końcem sięga aż dziewięciu punktów. Na Santiago Bernabeu zabrzmiał alarm, a drugi kolejny sezon bez choćby jednego trofeum to prawdziwa klęska. Kibice powinni spodziewać się poważnych zmian, które oczywiście obejmą zarówno drużynę, jak i ławkę trenerską.

W Madrycie trwa właśnie analiza przydatności poszczególnych zawodników. Na sprzedaż mają trafić Raul Asencio, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Gonzalo Garcia czy Eduardo Camavinga. Media łączą Królewskich z wielkimi nazwiskami, w tym przede wszystkim Michaelem Olise. Ten raczej nie będzie chciał opuszczać Bayernu Monachium po tak świetnym sezonie, więc o transferze z jego udziałem Real może tylko pomarzyć.

Niewykluczone, że Real odpuści kosztowny transfer do ofensywy i postawi na zawodnika, którego ma już na kontrakcie. „El Nacional” ujawnia, że to Endrick uzupełni w przyszłym sezonie ofensywny tercet z Viniciusem Juniorem oraz Kylianem Mbappe. Obaj piłkarze są nietykalni, mimo doniesień o możliwym rozstaniu z brazylijskim skrzydłowym. Mają oni stanowić o sile drużyny również w przyszłym sezonie, a pomoże im właśnie Endrick, który zimą trafił na wypożyczenie do Olympique Lyon.

To mocno komplikuje sprawę dla Rodrygo, który leczy teraz poważną kontuzję, ale w dłuższej perspektywie jego dni w Madrycie mogą być policzone. Real wiąże wielkie nadzieje z Endrickiem, który we Francji potwierdza, że jest talentem światowej klasy.