Real odwróci mecz z Bayernem?! Arbeloa zapowiada wielkie spotkanie

Real Madryt w środę zmierzy się na stadionie w Monachium w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów z Bayernem. Stawką tej rywalizacji jest półfinał europejskich rozgrywek.

Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real konta Bayern, kto awansuje do półfinału?!

Real Madryt w tym sezonie ma już szansę na sukces de facto tylko w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Dla nikogo nie jest bowiem tajemnicą, że strata do Barcelony w hiszpańskiej La Liga jest już na tyle duża, że ciężko będzie Królewskim ją odrobić. Dlatego też koncentracja dotyczy rewanżowego starcia z Bayernem Monachium, które przecież także do najłatwiejszych nie będzie należało.

Trzeba bowiem przypomnieć, że w pierwszym starciu w Madrycie, Los Blancos ulegli zespołowi z Bundesligi 1:2, a to oznacza, że muszą zdobyć przynajmniej dwa gole w Monachium, jeśli chcą awansować w regulaminowym czasie gry. Czy to się uda? Trudno wyrokować, z pewnością jednak gwarantuje nam to wielkie emocje, bowiem obie drużyny nie będą raczej kalkulować i pójdą na pełną wymianę ciosów. Wielkiego meczu spodziewa się Alvaro Arbeloa, który kreśli taki scenariusz na konferencji prasowej przed meczem.

– Jesteśmy przekonani, że możemy to zrobić i gotowi na wielki mecz. Jesteśmy Realem Madryt. Jeśli jest drużyna, która może przyjechać na ten stadion i odrobić straty, to właśnie my. Jesteśmy zespołem, który nigdy się nie poddaje, zespołem piętnastu Pucharów Europy. Jesteśmy Realem i wrócimy z naszą tarczą albo na niej – powiedział Arbeloa na konferencji prasowej cytowany przez „realmadryt.pl”.

– Mamy wiele opcji i wielu piłkarzy, którzy mogą zagrać tam, gdzie Tchouaméni. Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde… Wiem już, jaką jedenastkę wystawię jutro – dodał.

