Luis Palma najprawdopodobniej opuści Lecha Poznań po sezonie. Skrzydłowy wcale nie musi jednak wracać do Celticu. "Daily Record" łączy go z transferem do Sevilli.

Palma wyląduje w znanym klubie? Poważne zainteresowanie

Lech Poznań nie zdecydował wciąż o wykupie Luisa Palmy, ale wiele wskazuje na to, że z niego nie skorzysta. Jesień w wykonaniu skrzydłowego była znakomita, natomiast w rundzie wiosennej nie jest nawet pewniakiem do pierwszego składu. Wciąż pokazuje bardzo duże umiejętności indywidualne, ale Niels Frederiksen nie zawsze stawia właśnie na niego. Przeplata lepsze występy z gorszymi, natomiast Kolejorz ma spore wątpliwości w kontekście wydania na niego aż czterech milionów euro.

Niedawno Palma wypowiadał się nawet ze sporym entuzjazmem w sprawie powrotu do Celticu. Najprawdopodobniej ma świadomość, że Lech nie wiąże z nim przyszłości i po sezonie dojdzie do rozstania. Nie oznacza to natomiast, że reprezentant Hondurasu będzie grał dla szkockiego hegemona. „Daily Record” łączy go z kolejnym transferem.

Chodzi o Sevillę, która ma poważnie interesować się tym zawodnikiem. Celtic planuje się go pozbyć, a najlepiej sprzedać, więc przedstawiciel La Ligi mógłby pokusić się o transfer definitywny. Z pewnością byłby to bardzo ciekawy kierunek dla Palmy, który zaliczył poważny awans po roku spędzonym w Ekstraklasie.

26-latek dołączył do Lecha w połowie lipca. W sumie rozegrał dotąd 41 spotkań i zanotował w nich osiem bramek oraz dziewięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Palmę na 3,5 mln euro.