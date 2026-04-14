Palma zamieni Lecha Poznań na La Ligę? Sensacyjny transfer w powietrzu

12:59, 14. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Daily Record

Luis Palma najprawdopodobniej opuści Lecha Poznań po sezonie. Skrzydłowy wcale nie musi jednak wracać do Celticu. "Daily Record" łączy go z transferem do Sevilli.

Luis Palma
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma

Palma wyląduje w znanym klubie? Poważne zainteresowanie

Lech Poznań nie zdecydował wciąż o wykupie Luisa Palmy, ale wiele wskazuje na to, że z niego nie skorzysta. Jesień w wykonaniu skrzydłowego była znakomita, natomiast w rundzie wiosennej nie jest nawet pewniakiem do pierwszego składu. Wciąż pokazuje bardzo duże umiejętności indywidualne, ale Niels Frederiksen nie zawsze stawia właśnie na niego. Przeplata lepsze występy z gorszymi, natomiast Kolejorz ma spore wątpliwości w kontekście wydania na niego aż czterech milionów euro.

Niedawno Palma wypowiadał się nawet ze sporym entuzjazmem w sprawie powrotu do Celticu. Najprawdopodobniej ma świadomość, że Lech nie wiąże z nim przyszłości i po sezonie dojdzie do rozstania. Nie oznacza to natomiast, że reprezentant Hondurasu będzie grał dla szkockiego hegemona. „Daily Record” łączy go z kolejnym transferem.

Chodzi o Sevillę, która ma poważnie interesować się tym zawodnikiem. Celtic planuje się go pozbyć, a najlepiej sprzedać, więc przedstawiciel La Ligi mógłby pokusić się o transfer definitywny. Z pewnością byłby to bardzo ciekawy kierunek dla Palmy, który zaliczył poważny awans po roku spędzonym w Ekstraklasie.

26-latek dołączył do Lecha w połowie lipca. W sumie rozegrał dotąd 41 spotkań i zanotował w nich osiem bramek oraz dziewięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Palmę na 3,5 mln euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości