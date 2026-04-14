Lewandowski poznał decyzję Flicka! Tak Barcelona zagra z Atletico

19:57, 14. kwietnia 2026
Michał Stompór
Atletico Madryt - FC Barcelona to rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Kto awansuje do kolejnej fazy? Znamy oficjalne składy na to starcie.

Atletico Madryt – FC Barcelona: Lewandowski na ławce!

Barcelona przyjeżdża do Madrytu z konkretnym zadaniem, którym oczywiście jest awans do półfinału. Jednak taki sam cel ma Atletico. A na dodatek Rojiblancos mają także dwubramkową zaliczkę, wywalczoną na Camp Nou. Diego Simeone zrobi wszystko, by utrzymać korzystny wynik.

Jaką jedenastkę posłał w bój argentyński szkoleniowiec? Co ciekawe, w porównaniu do meczu w Barcelonie trener Atleti nie dokonał ani jednej zmiany. Natomiast Barca przystąpi do tego pojedynku bez takich zawodników, jak Pau Cubarsi, który pauzuje za czerwoną kartkę, a także Robert Lewandowski i Marcus Rashford, którzy rozpozną rywalizację na ławce rezerwowych. Wspomnianą trójką zastąpią Gavi, Fermin Lopez i Ferran Torres.

Atletico – Barcelona: wyjściowe składy

Atletico Madryt: Juan Musso – Matteo Ruggeri, Clement Lenglet, Robin Le Normand, Nahuel Molina – Ademola Lookman, Koke, Marcos Llorente, Giuliano Simeone – Julian Alvarez, Antoine Griezmann

FC Barcelona: Joan Garcia – Joao Cancelo, Gerard Martin, Eric Garcia, Jules Kounde – Pedri, Dani Olmo, Fermin Lopez – Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal

