Deschamps odchodzi z Francji. Ma przejąć uczestnika mundialu

Didier Deschamps po mundialu pożegna się z reprezentacją Francji. Według doniesień Le Parisien szkoleniowiec przejmie inną kadrę. Jest łączony z reprezentacją Arabii Saudyjskiej.

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Deschams ma zostać selekcjonerem Arabii Saudyjskiej

Reprezentacja Francji od 2012 roku nie zmieniła selekcjonera. Po Mistrzostwach Europy w Polsce i na Ukrainie kadrę przejął Didier Deschamps. Jego kadencja nie obfitowała może w liczne triumfy, ale w 2018 roku odnieśli najważniejsze zwycięstwo, ponieważ zdobyli Mistrzostwo Świata. Na swoim koncie ma także triumf w Lidze Narodów oraz finał mundialu w 2022 roku.

Deschamps prowadził Les Bleus w 186 meczach. Jego bilans to 122 zwycięstwa, 32 remisy i 32 porażki. W sobotę (18 lipca) usiądzie na ławce trenerskiej po raz ostatni, aby poprowadzić Francję do brązowego medalu Mistrzostw Świata.

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O tym, że 57-latek odchodzi z reprezentacji, wiadomo było od dawna. Natomiast znakiem zapytania pozostaje to, co będzie robił w przyszłości. Na brak ofert z pewnością nie będzie narzekał. Le Parisien sugeruje, że bardzo szybko może wrócić do roli selekcjonera. Jego nazwisko łączone jest z innym uczestnikiem tegorocznego mundialu – Arabią Saudyjską.

Decyzja nie została jeszcze podjęta. Niewykluczone, że Deschamps może chcieć wrócić do pracy w klubie. Obecnie trudno spodziewać się ofert z topowych drużyn, ale z biegiem czasu opcji na pewno będzie miał dużo. Ostatni raz jako szkoleniowiec klubowy pracował w latach 2009-2012, gdy odpowiadał za wyniki Marsylii. W swoim CV ma także Juventus (2006-2007) i AS Monaco (2001-2005).