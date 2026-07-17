Górnik Zabrze stracił pomocnika. Poważny cios na start sezonu

07:20, 17. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Górnik Zabrze

Górnik Zabrze przekazał niepokojące informacje dotyczące stanu zdrowia Jarosława Kubickiego. W czwartek Trójkolorowi przegrali z Lechem Poznań w meczu o Superpuchar Polski.

Michal Gasparik
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PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Poważna kontuzja Jarosława Kubickiego

Górnik Zabrze w poprzednim sezonie sięgnął po Puchar Polski. W rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy zajął drugie miejsce, co zapewniło prawo gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Nic więc dziwnego, że przed starciem o Superpuchar Polski ekipa Michala Gasparika liczyła na kolejne trofeum.

Początek czwartkowego spotkania układał się po myśli gości. Górnicy objęli prowadzenie po trafieniu Maksyma Chłania i przez pewien czas skutecznie odpierali ataki mistrzów Polski. Jeszcze przed przerwą sytuacja zaczęła się jednak odwracać. Do siatki trafił Antoni Kozubal, a potem kolejne bramki zdobyli Mikael Ishak oraz Pablo Rodriguez, zapewniając Lechowi zwycięstwo (3:1).

Największym zmartwieniem dla sztabu szkoleniowego Górnika okazała się jednak sytuacja z 40. minuty meczu. Z powodu urazu boisko musiał opuścić Jarosław Kubicki. Po zakończeniu spotkania klub przekazał wyniki szczegółowych badań, które wykazały złamanie ręki z przemieszczeniem.

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Diagnoza oznacza kilkutygodniową przerwę dla 30-letniego pomocnika. Jak poinformował Górnik, rekonwalescencja potrwa od 8 do 10 tygodni. Oznacza to, że Kubicki nie będzie do dyspozycji Gasparika na początku sezonu Ekstraklasy, a także opuści rywalizację w eliminacjach Ligi Mistrzów.

W oficjalnym komunikacie zabrzański klub podziękował również Lechowi za pomoc w szybkim przeprowadzeniu diagnostyki po zakończeniu meczu. Przed Górnikiem nie ma jednak czasu na rozpamiętywanie porażki.

Już 21 lipca Zabrzanie rozpoczną walkę o awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów, mierząc się w drugiej rundzie eliminacji z tureckim Fenerbahce. Kilka dni później zainaugurują również nowy sezon Ekstraklasy, kiedy na własnym stadionie podejmą Śląsk Wrocław.

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