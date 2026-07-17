Reguła z Zagłębia Lubin blisko Bundesligi. Na stole 8 mln euro

FC Koeln dopiero co sprzedało Jakuba Kamińskiego, ale lada moment może ściągnąć innego Polaka. BILD donosi, że ich celem został Marcel Reguła. Zagłębie Lubin może zarobić aż 8 milionów euro.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

FC Koeln zainteresowane transferem Reguły

FC Koeln w ostatnim sezonie zapadło w pamięci polskich kibiców. Wszystko za sprawą Jakuba Kamińskiego, który błyszczał na boiskach Bundesligi. Niemiecki klub od razu po wypożyczeniu wykupił reprezentanta Polski, a następnie sprzedał go ponad trzy razy drożej. Drużyna z RheinEnergieStadion może ściągnąć w zamian innego polskiego piłkarza. Nie jest tajemnicą, że interesują się Marcelem Regułą.

Jako pierwszy o zainteresowaniu Koeln pisał Marlon Irlbacher. Z jego informacji wynikało, że przedstawiciel Bundesligi złożył zapytanie ws. młodej gwiazdy Zagłębia Lubin. Nowe wieści ws. potencjalnego transferu przekazał niemiecki dziennik BILD.

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Wygląda na to, że zainteresowanie 19-latkiem jest poważne. FC Koeln docenia uniwersalność piłkarza, którego nominalnie gra na pozycji numer dziesięć, ale z powodzeniem może występować także jako skrzydłowy po obu stronach boiska. Kwota transferu może wynieść 8 milionów euro, co byłoby rekordową sprzedażą w historii Zagłębia Lubin. Transfer zależy jednak od innych ruchów „Koziołków”.

Priorytetem ma być zawodnik na pozycję numer sześć, czyli defensywny pomocnik. Dopiero wtedy Koeln po analizie finansów podejmie decyzję, czy stać ich na wyłożenie 8 mln euro za Marcela Regułę.

Marcel Reguła to nie tylko lider Zagłębia Lubin, ale także młodzieżowej reprezentacji Polski. W poprzednim sezonie rozegrał 31 meczów w Ekstraklasie, w których strzelił 5 bramek i zanotował 5 asyst.