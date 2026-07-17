Górnik znalazł następcę Hellebranda?! Trzy lata temu wart był 12 milionów euro

Górnik Zabrze zainteresował się pozyskaniem Charliego Patino z hiszpańskiego Deportivo La Coruna. Pomocnik kilka lat temu był wyceniany na 12 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Torre de Marathon".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Anglik na radarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze ma za sobą nieudaną inaugurację nowego sezonu. W czwartkowy wieczór Trójkolorowi przegrali bowiem starcie o Superpuchar Polski. Lech Poznań okazał się tego dnia znacznie lepszy, ale to co może jeszcze mocniej niepokoić, to uraz, którego nabawił się Jarosław Kubicki. Jego kontuzja powoduje, że sytuacja w środku pola zespołu robi się już bardzo, ale to bardzo trudna.

Dlatego też nie może dziwić, że władze klubu muszą natychmiast zareagować. Przypomnijmy, wcześniej z Górnikiem pożegnali się Patrik Hellebrand oraz Lukas Ambros. Okazuje się jednak, że być może wkrótce będzie następca. Według informacji, które przekazał serwis „Torre de Marathon”, Górnik Zabrze jest zainteresowany pozyskaniem niejakiego Charliego Patino z hiszpańskiego Deportivo La Coruna. 22-letni Anglik jeszcze trzy lata temu, jako piłkarz Arsenalu, wyceniany był przez serwis „Transfermarkt” na 12 milionów euro. Obecnie jest jednak na piłkarskim zakręcie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W minionym sezonie Charlie Patino rozegrał w sumie 31 spotkań, ale na murawie spędził mniej niż tysiąc minut. Po awansie klubu do ligi hiszpańskiej raczej nie ma on szans na regularną grę. W przeszłości środkowy pomocnik zanotował dwa występy dla Kanonierów oraz kilkadziesiąt dla Swansea City. Na koncie ma też mecze w młodzieżowej reprezentacji Anglii.

Zobacz także: Wielka awantura po decyzji ws. Marciniaka. „Skandaliczna i niebezpieczna nominacja”