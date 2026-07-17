Barcelona dostała propozycję transferu napastnika. Ostatnio grał w Rosji

FC Barcelona szuka napastnika, a transfer Juliana Alvareza wydaje się już mało realny. Sport donosi, że do klubu wpłynęła kandydatura Jhona Durana. Ostatnie pół roku spędził w lidze rosyjskiej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Jhon Duran został zaproponowany FC Barcelonie

FC Barcelona po odejściu Roberta Lewandowskiego została tylko z jednym napastnikiem. Do dyspozycji Hansiego Flicka jest tylko Ferran Torres. Katalończycy nie mogą być jednak pewni przyszłości Hiszpana, ponieważ cieszy się on dużym zainteresowaniem. Na dodatek jego kontrakt wygasa latem przyszłego roku. Dlatego pion sportowy razem z Deco rozglądają się za nową „dziewiątką”.

Wymarzonym transferem byłby Julian Alvarez. W przypadku Argentyńczyka wydaje się wręcz niemożliwe, żeby doszło do sfinalizowania transakcji. Atletico Madryt nie zamierza oddawać najlepszego piłkarza, o czym niejednokrotnie mówił prezydent klubu.

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W ostatnich dniach do klubu zgłosili się agenci innego piłkarza. Jak poinformował dziennik Sport, Barcelonie zaoferowany został Jhon Duran. Kolumbijczyk w przeszłości był już łączony z Blaugraną, ale skończyło się tylko na plotkach transferowym. Tym razem jego otoczenie poszło o krok dalej i sami wykonali pierwszy krok. Co ciekawe, 22-latek ostatnie kilka miesięcy spędził w Rosji. W lutym został wypożyczony do Zenitu St. Petersburg, w którym strzelił tylko dwie bramki w dziewięciu meczach.

Na co dzień jest związany z Al-Nassr, do którego trafił zimą 2025 roku za 77 milionów euro. W Saudi Pro League nie do końca się odnalazł, co skończyło się wspomnianym wypożyczeniem. Łącznie strzelił 12 goli w 18 meczach.