Co z kolejnymi transferami Śląska?! To obecnie cel klubu

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk skupia się na uporządkowaniu kadry

Śląsk Wrocław ma za sobą udany sezon. Piłkarze Ante Simundzy wywalczyli bowiem bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy i raptem po roku wrócili do elity. To dość rzadka sytuacja, bowiem zazwyczaj klubom zajmuje przynajmniej dwa, trzy sezony otrząśnięcie się po spadku. Tutaj było jednak inaczej i obecnie Wrocławianie przygotowują się do walki o utrzymanie na najwyższym poziomie.

Wszystko wskazuje jednak na to, że ta misja jest absolutnie w ich zasięgu, co więcej, być może nawet spokojnie mogą myśleć o miejscu nieco wyżej w tabeli. To m.in. zasługa ciekawych transferów, które udało się dokonać w trwającym wciąż okienku. Być może wielu kolejnych już nie będzie. Dyrektor sportowy klubu przyznał bowiem, że obecnie klub skupia się na uporządkowaniu kadry.

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– Mamy teraz moment, gdzie chcemy wyczyścić i uporządkować naszą kadrę. Pracujemy nad wypożyczeniami i zawodnikami, którzy nie załapali się do kadry na obóz i są na naszych listach płacowych – chcielibyśmy zrobić miejsce w budżecie. Również pracujemy nad nowymi umowami z zawodnikami. Bierzemy pod uwagę, to, że może jeszcze się coś wydarzyć. Pracujemy i analizujemy – przyznał Rafał Grodzicki, dyrektor sportowy Śląska Wrocław w rozmowie z kanałem „Meczyki.pl”.

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