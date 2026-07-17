Tak Legia postrzega Rajovicia. Kibiców może to szokować

07:49, 17. lipca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Kilka słów o Legii / YouTube

Mileta Rajović nie spełnił jeszcze oczekiwań po transferze do Legii Warszawa. Mimo to wewnątrz klubu jego sytuacja oceniana jest znacznie lepiej, niż mogłyby sugerować dotychczasowe liczby.

Mileta Rajović
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Legia nadal wierzy w Rajovicia

W Legii Warszawa nie stracili wiary w Miletę Rajovicia. Mimo przeciętnego pierwszego sezonu sztab szkoleniowy uważa, że Duńczyk ma wszystkie cechy potrzebne do tego, by stać się skutecznym napastnikiem.

Jak przekazał Marcin Szymczyk w programie „Kilka słów o Legii”, trenerzy widzą w napastniku kompletny profil. Ich zdaniem Rajović musi jeszcze poprawić niektóre elementy, ale ma potencjał, by w przyszłości seryjnie zdobywać bramki.

– Trenerzy podkreślają, że Rajović ma wszystko, żeby stać się prawdziwą dziewiątką. Ma absolutnie wszystko, tylko musi nad pewnymi aspektami popracować, ale trenerzy mocno w niego wierzą. To są słowa trenerów, nie moje, więc jeżeli trenerzy tak mówią, to ja ufam, że tak będzie – powiedział Szymczyk.

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W klubie zakładają więc, że dotychczasowe występy nie pokazują jeszcze pełni jego możliwości. Nowy sezon ma być dla niego kolejną szansą na wywalczenie mocnej pozycji w zespole.





Rajović zakończył pierwszy sezon z dorobkiem 10 goli w 43 meczach. Sześć z tych trafień zdobył w Ekstraklasie.





Legia zainwestowała w jego transfer około trzech milionów euro, choć nie wiadomo, jaka część tej kwoty była podstawą, a jaka została zapisana w bonusach.







    
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