Tak Legia postrzega Rajovicia. Kibiców może to szokować

Mileta Rajović nie spełnił jeszcze oczekiwań po transferze do Legii Warszawa. Mimo to wewnątrz klubu jego sytuacja oceniana jest znacznie lepiej, niż mogłyby sugerować dotychczasowe liczby.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Legia nadal wierzy w Rajovicia

W Legii Warszawa nie stracili wiary w Miletę Rajovicia. Mimo przeciętnego pierwszego sezonu sztab szkoleniowy uważa, że Duńczyk ma wszystkie cechy potrzebne do tego, by stać się skutecznym napastnikiem.

Jak przekazał Marcin Szymczyk w programie „Kilka słów o Legii”, trenerzy widzą w napastniku kompletny profil. Ich zdaniem Rajović musi jeszcze poprawić niektóre elementy, ale ma potencjał, by w przyszłości seryjnie zdobywać bramki.

– Trenerzy podkreślają, że Rajović ma wszystko, żeby stać się prawdziwą dziewiątką. Ma absolutnie wszystko, tylko musi nad pewnymi aspektami popracować, ale trenerzy mocno w niego wierzą. To są słowa trenerów, nie moje, więc jeżeli trenerzy tak mówią, to ja ufam, że tak będzie – powiedział Szymczyk.

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W klubie zakładają więc, że dotychczasowe występy nie pokazują jeszcze pełni jego możliwości. Nowy sezon ma być dla niego kolejną szansą na wywalczenie mocnej pozycji w zespole.

Rajović zakończył pierwszy sezon z dorobkiem 10 goli w 43 meczach. Sześć z tych trafień zdobył w Ekstraklasie.

Legia zainwestowała w jego transfer około trzech milionów euro, choć nie wiadomo, jaka część tej kwoty była podstawą, a jaka została zapisana w bonusach.