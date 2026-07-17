Legia Warszawa chciała go u siebie. Oferowali więcej niż Valencia

15:20, 17. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  AS

Legia Warszawa skupia się na zawodnikach bez kontraktu. Takim graczem był Justin de Haas. Rywalizowali o niego z Valencią i nawet złożyli wyższą ofertę. Holender wybrał jednak klub z La Liga - donosi AS.

Marek Papszun
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia oferowała więcej niż Valencia, ale Justin de Haas odrzucił ofertę

Legia Warszawa po nieudanym poprzednim sezonie musiała zmienić podejście w temacie transferów. Ze względu na kiepską sytuację finansową, pion sportowy szuka zawodników dostępnych na zasadzie wolnego transferu. W ten sposób pozyskali czterech graczy: Ivan Brkić, Łukasz Zjawiński, Zoran Arsenić oraz Robert Deziel Junior. Wojskowi byli blisko pozyskania jeszcze jednego piłkarza.

Dziennik AS ujawnił, że Legia była zainteresowana stoperem Famalicao. Z końcem sezonu Justin de Haas opuścił portugalski klub, ponieważ jego kontrakt nie został przedłużony. Wojskowi złożyli mu ofertę, ale Holender zdecydował się na inny kierunek.

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Rywalizację o 26-letniego stopera wygrała Valencia. Co ciekawe, Nietoperze nie złożyli mu najlepszej oferty. Hiszpanie przekonują, że to właśnie Legia Warszawa oferowała mu wyższe wynagrodzenie. Wygrał jednak prestiż gry w topowej lidze i bardziej znanym klubie.

Justin de Haas w poprzednim sezonie rozegrał 33 spotkania, w których strzelił aż 6 bramek, co jest świetnym wynikiem jak na pozycję, na której występuje. Z Famalicao był związany od lipca 2023 roku. Wcześniej bronił barw NK Lokomotiva, PSV Eindhoven oraz Dinamo Zagrzeb.

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